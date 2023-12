Ferka revela si ella y Jorge Losa quieren tener un hijo: "Él tiene el sueño de ser papá"

La pareja que Ferka y Jorge Losa han conformado dentro del medio del espectáculo ha sorprendido a propios y extraños. Salidos de series de TV o programas unitarios, así como forjados en reality shows de TV de competencia, ambos actores se encumbraron al participar en La Casa de los Famosos México, emisión donde su relación amorosa fue primordial.

Pero, la vida de Ferka no ha sido sencilla en los años recientes. En 2021 se convirtió en madre del pequeño Leonel, esto cuando estaba en pareja con el también actor Christian Estrada. Derivado de ello, sostuvieron una disputa por la manutención del menor, así como por el derecho de él de ver a su hijo. Ante esto, indicó que su relación con Estrada era similar a la de Aracely Arámbula con Luis Miguel.

Ferka y Christian Estrada con el pequeño Leonel. Foto: Especial

Para rematar, la misma actriz ha tenido que salir a declarar contra Mayte Carranco, ex novia de Jorge Losa que lo acusó de infiel. Con esto y más en su presente reciente, los enamorados tratan de fortalecer su relación de pareja y existe la posibilidad de que se conviertan en padres de un hijo de ambos.

Con la alegría de quien ha tenido un año bueno de trabajo y concretado proyectos para iniciar bien el 2024, es como Ferka compartió cómo está su familia. "Mi hijo está bien, latoso, ya tiene 2 años y 4 meses. Yo creo que estas fechas las voy a pasar aquí y ya en enero, las primeras dos semanas, poderme ir de vacaciones, esa es mi idea", dijo.

Luego de esto, precisó todo lo bueno que tiene en este momento de su vida. "Siempre el mejor momento es el aquí y el ahora, porque luego andamos ansiosos pensando en el futuro o nostálgicos por pensar en lo que fue. Creo que si trabajas en el aquí y el ahora, te enfocas en lo que quieres, todo te empieza a salir bien. En lo personal estoy bien, tengo una pareja maravillosa, a mi hijo sano, círculos de amigos y mi familia es lo máximo. Estoy trabajando en lo que me gusta y gestionando mi tiempo, me siento satisfecha", contó.

Para rematar estas emociones, Ferka confesó que Jorge Losa sí quiere tener un hijo con ella, pero aún se la piensan.

"¡Ay, amigo! mira, él (Jorge) tiene el sueño de ser papá y le fascinaría la verdad. Yo, por ahora, lo hemos platicado y no está en nuestros planes, creo que nos queremos disfrutar como pareja y seguir trabajando en la relación, construyendo porque no es enchílame ésta. Si Diosito quiere y todo sale bien, podría ser un hermanito para Leonel que estaría padre, pero por ahora no, no inventen", expresó Ferka.