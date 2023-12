Adrenalina y frenético drama, la película en Netflix ganadora del Oscar que debes ver antes de que termine el año

Se acerca el cierre del año y con él los días festivos decembrinos, en los cuales las personas tienen un poco más de tiempo para estar en sus casas y consumir alguna producción a través de streaming y en el caso de Netflix te queremos recomendar la cinta "El Poder del Perro" o "The Power of the Dog".

Esta cinta fue elogiada por su dirección, guion, actuaciones y cinematografía, al tiempo que fue nominada y ganó premios en varios festivales, incluidos los Premios Oscar y el Festival de Cine de Venecia, esto gracias a diversas virtudes, entre ellas la entrega de sus protagonistas.

El filme retrata el machismo de la época. Foto: imdb

¿De qué trata la película "El Poder del Perro"?

La película se desarrolla en Montana, en la década de 1920, y sigue a dos hermanos rancheros, Phil (interpretado por Benedict Cumberbatch) y George Burbank (interpretado por Jesse Plemons). La llegada de la viuda Rose (interpretada por Kirsten Dunst) y su hijo Peter altera la dinámica familiar.

Phil destaca debido a que es un hombre rudo y carismático, comienza a ejercer su poder de manera intimidante sobre Rose y su hijo y este es precisamente el hilo conductor de una trama que explora temas de masculinidad tóxica, secretos familiares y las complejidades de las relaciones.

Es de destacar que esta es una cinta aclamada Jane Campion, la directora, recibió aclamación por su dirección, y la película fue bien recibida en festivales de cine. Benedict Cumberbatch recibió elogios por su interpretación, que le valió nominaciones a varios premios.

Ficha técnica de "El poder del perro"