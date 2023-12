Sing Street, la película que debes ver este fin de semana antes de que la borre HBO Max

¿Eres cinéfilo y fanático de la música de los 80?, esta película es para ti, Duran Duran, Aha, U2, Motörhead, The Clash y más, son algunas de las bandas que aparecen en esta película, además Bono estuvo involucrado en el soundtrack, por lo que musicalmente es una pieza maestra.

Sing Street, lanzada en 2016 desde Dublín, Irlanda, nos cuenta la vida de Conor, quien por la gran recesión económica de 1985, es obligado a abandonar su escuela privada por una pública, por lo que ahora tendrá que sobrevivir a la vida en esa escuela, pero encontrará un rayo de luz en una chica llamada Rapinha.

Y que con tal de conquistarla, formará a la grandiosa banda de Sing Street, para conquistar su corazón, con un ritmo de rock de los 80, créeme que esta película la disfrutarás, si eres fan o no, de la música de los 80, pues no solo la música conquistará tu corazón.

¿Por qué Sing Street será eliminada por HBO Max?

Como bien sabemos, las plataformas de streaming como HBO Max viven gracias a las licencias compradas a los estudios de cine, por lo que suelen ser de un tiempo limitado como negocio, por lo que si desaparece, en algún momento puede regresar, ya sea en HBO Max o en otra plataforma de streaming.

Música cinéfila para llevar

Sí, es que eres de esos que además de la película, te engancha la banda sonora, esta película no decepciona, ya que fue nominada a mejor película musical en los Globos de Oro, pues canciones como Drive Like It You Stole It, se robó la lista de música en el Reino Unido, por lo que si te gusta la música de esta película, debes agregarla a tu playlist de Spotify.

Así que ya lo sabes, corre a verla este fin de semana antes de que HBO la borre y rockea con temas como Up, Brown Shoes y The Riddle of the Model a todo volumen y créeme no te arrepentirás de darle una oportunidad.