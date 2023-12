Minnie West revela cuál fue el acto que le hizo tomar la decisión de internarse en un psiquiátrico tras la muerte de su madre Amparo Serrano

Luego de poco más de un año de la muerte inesperada de Amparo Serrano quien fuera actriz y creadora de Distroller, su hija Minnie West habló por primera vez sobre todo lo que ha tenido que enfrentar desde aquel fatídico 12 de agosto de 2022.

Y es que, fueron muchos los rumores que se dijeron sobre la muerte de Amparín como también le decían de cariño a la empresaria, por lo que su hija Minnie por fin reveló detalles de la forma en la que ésta perdió la vida, además, se sinceró sobre el momento exacto en el que decidió que debía internarse en un psiquiátrico tan solo a unos meses del deceso de Serrano.

Sigue Leyendo:

Minnie West revela la verdadera causa de la muerte de Amparo Serrano, no se cayó del sillón elevador

Minnie y su madre siempre estaban juntas.

Foto: IG @minniwest

Fue durante su plática con Aislinn Derbez en el podcast “La magia del caos” que Minnie West habló sobre cómo es que su madre perdió la vida de forma inesperada mientras estaba en su casa.

Debido al shock de ser una de las testigos del momento exacto del accidente que le arrebató la vida a la creadora de Distroller, y no aceptar la muerte de su madre, los siguientes días y meses para la actriz de películas como “Me gusta pero me asusta”, ésta vivió algo que hizo que tomará la decisión de internarse en un psiquiátrico.

Minnie compartió parte de su proceso dentro del psiquiátrico en sus redes.

Foto: IG @minniwest

Y es que, Minnie reveló que estando en casa de su padre sintió la intensa necesidad de dejar que su cuerpo cayera por las escaleras, sin embargo, tomó conciencia de que es algo que ella jamás haría, por lo que buscó ayuda especializada de manera inmediata.

“Salí de la casa de mi papá donde hay unas escaleras y un hoyo en medio, me paré ahí y dije: ‘Como que se me antoja que mi cuerpo se tire’, no premedité como me voy a matar, fue algo que, si mi cuerpo se hubiera dejado caer, chance no estaría aquí, entonces ahí dije: ‘¿Qué es esto?, esta no soy yo’. Fue cuando dije me tengo que internar”, recordó Minnie West