¿Los Derbez lo odian? Revelan que Alessandra Rosaldo le "hizo el feo" a Mauricio Ochmann

La familia Derbez se ha ganado el cariño del público con la serie en la que documentan sus viajes juntos gracias a la buena relación que muestran, aunque no todo fue bueno para ellos ya que también se exhibió el conflicto entre Aislinn Derbez y su ahora exesposo, Maurio Ochmann, quien no sería del total agrado de sus integrantes y así lo revelaría Alessandra Rosaldo al “hacerle el feo” en “Ventaneando”.

¿Los Derbez no quieren a Mauricio Ochmann?

Fue durante la primera temporada de “De viaje con los Derbez” que se revelaron los problemas de pareja que enfrentaban Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes poco tiempo después anunciaron su separación. Aunque la familia ha señalado tener una relación cordial con el actor, todo indica que detrás de cámaras no ocurre lo mismo y así lo dejaría al descubierto Alessandra Rosaldo.

Mauricio Ochmann no sería del agrado de la familia Derbez. Foto: IG @mauochmann

De acuerdo con Pedro Sola, durante una entrevista en “Ventaneando” cuestionó a la cantante sobre la participación del actor en la nueva temporada de la serie y ella respondió de inmediato con un gesto de desagrado: “¡Ay no!”. Lo que dejaría ver que en realidad la relación de Ochmann con los integrantes de la polémica dinastía no es la que han dejado ver ante las cámaras.

¿Qué dice Eugenio Derbez sobre una reconciliación?

En un encuentro con los medios retomado por el programa liderado por Pati Chapoy, el comediante mexicano fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación entre su hija mayor y el actor ahora que éste anunció el fin de su relación con la modelo Paulina Burrola.

“Siempre tiene muy buena relación con Mauricio, es muy buena persona, es un gran papá, se respetan mucho, o sea que si se da, feliz. Llevan muy buena relación, cosa que la verdad me hubiera gustado tener con mis ex, pero no siempre se puede”, y reaccionó a la idea de ambos de pasar las fiestas decembrinas junto a su hija y la exesposa del actor: “Me da gusto que sea tan madura la situación y sean tan abiertos”.