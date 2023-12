Aracely Arámbula pide a La Virgen por el bienestar de los hijos que tuvo con Luis Miguel: "protege cada paso"

La famosa cantante y actriz, Aracely Arámbula fue una de las encargadas de cantarle a La Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, fecha en la que se conmemora su cumpleaños. Su participación fue una de las que más reacciones robó en la industria de la farándula.

Antes de comenzar su participación "La Chule" le envió un conmovedor mensaje a La Virgen de Guadalupe en el que recordó a sus dos hijos Miguel y Daniel, a quienes procreó durante su larga relación con el famoso cantante, Luis Miguel, uno de los más famosos en la actualidad.

La cantante conmovió a todos. Foto: Especial

Aracely Arámbula le envía un mensaje a sus hijos

En la transmisión especial de TV Azteca, Aracely Arámbula, una de las cantantes más famosas en nuestro país, sorprendió a todos al cantarle a La Virgen de Guadalupe, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que envió minutos antes de su interpretación.

Previo a cantar en la Basílica de Guadalupe, Aracely Arámbula le pidió a "La Morenita del Tepeyac" que proteja en todo momento a sus hijos, Miguel y Daniel. La presentadora de televisión conmovió a todos con sus recientes declaraciones.

"Te pido que protejas cada paso de mis hijos, que los protejas en cada momento y los lleves de tu mano", dijo en plena transmisión en vivo.

Otro de los mensajes que conmovió a todos fue cuando "La Chule" pidió por la pronta recuperación del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero. La entidad resultó fuertemente afectada por el paso del huracán Otis y ella ha brindado su apoyo a todos los afectados.

"Te pido por el puerto de Acapulco para que se pueda levantar", contó.

¿Quiénes son los hijos de Aracely Arámbula?L

Durante el tiempo que estuvieron juntos Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron la dicha de procrear a dos hijos: Daniel y Miguel. Tras su separación la actriz contó que su ex no tiene ninguna relación con los pequeños e incluso ventiló que no se hacía responsable económicamente.