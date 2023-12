Shakira y Piqué: ¿por qué no tuvieron más hijos la cantante y el futbolista?

A pesar de que Shakira y Gerard Piqué terminaron su relación hace un año, siguen dando de qué hablar, pues recientemente se reveló los motivos por los cuales no tuvieron más hijos, además de Milan y Sahsa. Un programa de espectáculos aseguró que la cantante colombiana sí tenía deseos de tener una niña, sin embargo, durante el proceso el futbolista la engañó.

El canal de YouTube "Chisme No Like", dio a conocer que supuestamente la intérprete de "Te Felicito" estaba embarazada cuando Piqué comenzó a engañarla con Clara Chía. Sin embargo, la cantante no llegó a tener al bebé debido a un aborto espontáneo provocado por una infección.

Sigue leyendo:

Gerard Piqué se va con todo contra Shakira, asegura que hay personas que buscan dañar su imagen

¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira tras pagar deuda millonaria para no ir a la cárcel?

La cantante habría querido tener una hija, además de Milan y Sasha IG @shakira

Shakira quería tener una hija con Piqué

De acuerdo a las fuentes de la emisión, Shakira quería tener una niña con el exfutbolista del Barcelona, sin embargo, durante el parto de su último hijo, Sasha, tuvo graves problemas de salud, los cuales le impidieron volverse a embarazar de manera natural. Fue de esta manera, que la cantante decidió optar por la fertilización in vitro.

Los conductores aseguraron que presuntamente Piqué accedió a la petición de la intérprete de "Antología", pero con la condición de que ella lo apoyara económicamente en su negocio de la Copa Davis, que a pesar de ser de tenis, el deportista adquirió los derechos en 2018 con su empresa, Kosmos Global Tennis, pero al final lo dejó.

En 2019, Shakira se sometió a un procedimiento de fertilización in vitro en la Clínica Teknon en Barcelona, por lo que congeló cuatro embriones femeninos, utilizando uno para embarazarse, lo que presuntamente logró, no obstante, perdió el producto debido a una infección. No obstante, los demás embriones se quedaron en el hospital.

El futbolista se habría deslindado de su derecho sobre los embriones IG @shakira

¿Qué hicieron con embriones de Shakira?

Según el programa de espectáculos, Piqué habría renunciado a sus derechos por los tres embriones restantes que quedaron congelados en la clínica. Los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain destacaron que este tema habría sido incluido en el punto de negociación para su separación, sin embargo, se deslindó de todo esto: “Hagan con esas cosas lo que quieran”, supuestamente dijo.