Querido cantante colombiano muere en terrible accidente automovilístico en México

Fue hace un par de días que la música se vistió de luto con la inesperada muerte del cantante colombiano Didier Rodríguez quien desde hace algunos meses radicaba en el Estado de México a lado de su esposa.

El joven poco a poco ganó popularidad debido a sus interpretaciones de música regional y popular colombiana, en redes sociales iba ganando seguidores gracias a su talento, por lo que la noticia de su muerte los dejó impactados.

Sigue Leyendo:

Este famoso grupero tuvo la muerte más escalofriante, su último aliento lo dio frente a su esposa

Foto: IG @didierodrigezoficial

¿Cómo murió Didier Rodríguez?

De acuerdo con diversos medios de comunicación el cantante colombiano perdió la vida en un trágico accidente automovilístico en Cuautitlán, Estado de México en la noche del pasado 28 de noviembre.

El joven manejaba su motocicleta cuando chocó contra un poste, debido al fuerte impacto, Didier Rodríguez murió de manera instantánea en el lugar del accidente.

Foto: IG @didierodrigezoficial

Testigos del accidente mencionan que el cantante colombiano habría perdido el control de su vehículo por lo que terminó en un poste, por lo que Didier quedó en la carpeta asfáltica, ante esto, autoridades llegaron al lugar del accidente sólo para constatar que el cuerpo ya no tenía signos vitales.

Así despidieron a Didier Rodríguez en redes sociales

Tras la muerte del colombiano, sus amigos, familiares y fanáticos no podían creer que el cantante había fallecido de manera trágica por lo que en redes sociales le han dedicado algunas palabras a su memoria.

“Me quedo con los mejores recuerdos de ti vuela alto allá al lado de nuestro ángel”, “Mi hermano que Descanses en la paz del señor no le digo hasta dios y menos un hasta luego, yo lo llevaré en mi corazón gracias por brindarme la amistad desde la infancia y los consejos vuela muy alto usted ya es un ángel en el cielo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus redes sociales.

Foto: IG @didierodrigezoficial

Por su parte Gin Penibal, viuda de Didier Rodríguez, también utilizó sus redes sociales para despedir al amor de su vida: "Hoy me toca guardarte en el corazón, con todo el dolor de la vida, me dejas con hueco enorme, tantos planes que teníamos y tantas cosas por hacer, y decidiste dejarme ahora en estos momentos…No me sueltes nunca mi amor, por favor, estábamos juntos hasta el final y aquí estoy para ti corazón, te amo con todas las fuerzas".