"Por ti" de Belanova está inspirada en este gran amor de Denisse Guerrero

"Por ti" es una de las canciones más románticas que tiene en su lista Belanova, por lo que muchos de sus fans, y personas en general, la han dedicado a su pareja. Recientemente, la vocalista de la banda de pop, Denisse Guerrero confesó que este tema sí fue inspirado en uno de sus grandes amores, sin embargo, la persona a la que le escribió este sencillo es alguien que nadie imagina.

La cantante de otros éxitos como "Baila mi corazón" y "Rosa pastel" fue seleccionada como "Mujer del año" por Glamour México y Latinoamérica en la categoría "Come Back", por lo que ofreció una entrevista a dicha publicación para hablar del regreso de Belanova a los escenarios, pero también dio a conocer algunos secretos de las canciones del grupo, como por ejemplo cuál era el tema que le escribió a algún amor.

Sigue leyendo:

Denisse Guerrero de Belanova revela que tuvo un tumor que la alejó de los escenarios

Denisse Guerrero de Belanova pone fin a los rumores y aclara si es hija de “La India María”

¿Cuál es la historia de amor detrás de "Por ti" de Belanova?

En la cuenta de TikTok de la revista antes mencionada se le preguntó a Denisse "¿Cuál es tu historia de amor en relación de una canción que hayas escrito?", la intérprete, de 43 años, confesó que "Por ti" es un tema que hizo pensando en uno de sus grandes amores: su papá, dejando sorprendidos a sus fanáticos, quienes en los comentarios manifestaron que ahora el sencillo tiene otro sentido.

La cantautora destacó que en 2005, Edgar Huerta y Richie Arreola, los otros dos integrantes de la banda le estaba pidiendo una canción romántica, sin embargo, ella no tenía ninguna y además no creía en el amor: "Estoy totalmente desenamorada. Entonces dije 'voy a escribir una canción de amor' y pensé cuál es el hombre que más he amado, y dije 'mi papá'. 'Por ti', no se sí la han escuchado, esa canción es para mi papá siempre fue para mi papá".

La cantante abrió su corazón para revelar a quién le dedicó "Por ti" IG @belanovaoficial

Denisse Guerrero perdió a su gran amor

Denisse Guerrero después reveló que lamentablemente su papá falleció hace un par de años, por lo que hizo una petición importante para todos sus seguidores. "Disfruten a sus papás. Mi papá ahorita ya no se encuentra, hace dos años que lo perdí. Y cada que escucho esta canción, puedo vivir y sentir su amor", relató la vocalista de Belanova, quien abrió su corazón para dar a conocer que "Por ti" fue escrita para su progenitor.