3 dramas coreanos más vistos hoy 8 de noviembre para no aburrirte en la semana

Los dramas coreanos podrían posicionarse como los contenidos más vistos del año, algunas series de Asia se posicionaron en el top de plataformas de streaming como Netflix, también hubo producciones originales creadas para Disney Plus, Amazon que se lanzaron a lo largo del año. Si aún no has visto este tipo de contenido, checa estas recomendaciones de doramas más vistos en lo que va en el mes de noviembre.

¿Dónde ver los doramas de estreno de noviembre?

Los dramas coreanos son una de las principales industrias del entretenimiento en Corea y se han popularizado a la par del K-Pop a nivel internacional y, aunque algunas cadenas de televisión del país transmiten sus producciones, hay opciones para ver este tipo de series como Netflix, Disney Plus, YouTube, aplicaciones como Viki, entre otras, algunas cuentan con subtítulos en español y doblaje latino, incluso hay creaciones originales o exclusivas de las plataformas.

Te puede interesar: 3 canciones de BTS perfectas para hacer ejercicio en casa y motivarte todos los días

Las series coreanas más populares de Netflix

En lo que va de noviembre, ya se estrenaron algunos dramas coreanos que ya son de las más vistos o se perfilen para ser las favoritas del mes. Lo mejor de todo es que algunas las puedes ver en Netflix para no aburrirte en lo que queda de la semana o armar un maratón el fin de semana.

Perfect Marriage Revenge

Drama coreano basado en un famoso webtoon que sigue la vida de una joven heredera que es adoptada, pero descubre que el amor que creía tener de su familia no existe, además, su hermana le roba el amor de su esposo y cuando descubre el engaño sufre un accidente que la termina matando. Al despertar se da cuenta que ha regresado en el tiempo al día en que se comprometió, por lo que decide vengarse y romper con el hombre que la traicionó para acercarse al enamorado de su hermanastra.

El naufragio de una diva

Drama coreano que sigue la vida de una joven mujer que vive en una isla y desea convertirse en cantante, por lo que decidida a cumplirlo se embarca en un viaje para ir a una audición en la ciudad de Seúl. Sin embargo, termina varada en un lugar desierto durante 15 años, hasta que logra ser rescatada y debe adaptarse nuevamente a la civilización.

Mi novia es una gumiho

Dorama que sigue la vida de un joven que termina liberando a un demonio zorro de un templo, la joven que ha estado encerrada por miles de años decide quedarse con los humanos y lo amenaza con comerse sus entrañas. Sin embargo, resulta ser inofensiva, aunque el chico finge que es su pareja y evita hacerla enojar. Cuando un veterinario descubre su identidad, la engaña para convertirse en humana, sin saber que para ello el hombre que la liberó deberá morir.