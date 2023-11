Nataly Gutiérrez en microbikini perla eleva la temperatura del Exatlón México 2023

Una temporada más, Nataly Gutiérrez ha regresado a Exatlón México, reality show que inició el pasado 6 de noviembre, quien ha tenido dos participaciones y dado a su Equipo Rojo una clara ventaja sobre el Equipo azul. Sin embargo, ante el regreso de la contendiente que comparte pista con Ana Lago, Daniel Corral, Heliud Pulido, Mati Álvarez y Pato Araujo, la atleta elevó la temperatura con un microbikini que compartió en días pasados en su cuenta de Instagram.

Sigue leyendo: Exatlón México: así quedó formado el Equipo Rojo y el Equipo Azul

Exatlón México: ¿quién reemplazará a Pato Araujo como el más odiado de esta temporada?

Disfruta de los días en la playa y la alberca Foto: Instagram / @natalygtz8

La escultural figura de Nataly Gutiérrez en bikini

Dentro y fuera del terreno de juego, la también conocida como "Dynamom" resulta intimidar a sus contrincantes desde que se posiciona en la línea de salida contra cualquier mujer que se le ponga enfrente para ganar un punto en uno de los circuitos más demandantes del juego de fuerza, velocidad y precisión, quien ha enamorado no solo por sus habilidades sino por su belleza y escultural figura en traje de baño de dos piezas, dejando sin aliento a sus seguidores y fans en televisión.

Nataly se ha destacado por jugar bien sus cartas dentro del reality, tomando desiciones que le han beneficiado al Equipo Rojo, sino por su estilo único de portar un traje de baño, quien desde un microbikini color aperlado sus prendas son ideales para mujer que quiere lucir un cuerpazo como el de la participante. En este sentido, no es una sorpresa que la joven deslumbre con sus looks que genera que sus fans le den like a sus instantáneas en esta pieza.

Nataly Luce un bikini espectácular Foto: Instagram / @natalygtz8

Con 33 años de edad, Nataly Gutiérrez es una de las favoritas para llegar a las finales del certamen, quien ha generado un sin fin de comentarios en su cuenta de Instagram al dejar poco a la imaginación con esta pieza de otoño, ya que muestra su esbelta figura de gimnasio que seguro ha estado por varias horas cargando pesas para llegar en buena forma al reality y consagrarse como una de las contendientes más poderosas.

Sin embargo, desde hace días, la joven de 33 años presumió desde en la playa muy cerca del mar, un bikini en la costa de República Dominicana, justo donde se lleva a cabo la competencia.

¿Quién es Nataly Gutiérrez, la joven que deslumbra con sus trajes de baño?

Iveth Nataly Gutiérrez Álvarez, nació el 29 de abril de 1991, en Guadalajara, Jalisco, quien se ha desempeñado como bastetbolista profesional y saltó a la fama cuando participó en una de las temporadas de Exatlón México en la edición Guardianes vs Conquistadores.

Los juegos que requieren puntería es la especialidad de Nataly Foto: Instagram @exatlonmx

En 2022, la joven regresó para enfrentarse contra los mejores en la edición Extatlón México "All Stars", pero desafortunadamente no pudo obtener la victoria, ya que esta se la arrebató Koke Guerrero, campeón del reality de esa edición.