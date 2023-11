¡Desgarradora! La canción de Jungkook de BTS que te hará llorar sin parar si te rompieron el corazón

Jungkook de BTS finalmente debutó como el último solista del grupo con su primer disco "Golden", el cual contó con tres versiones y rompió el récord del mayor número de ventas para un solista coreano en las primeras 24 horas. El cantante también logró colocar hasta 4 canciones dentro del top global de Spotify y se posicionó en el primer lugar con "Standing next to you", la canción principal de su álbum y con la que homenajeó a Michael Jackson.

¿Quién escribió Hate you de Jungkook de BTS?

Como parte de sus promociones, Jungkook de BTS ofreció varias entrevistas donde habló del proceso de "Golden" y confesó que para su primer álbum decidió concentrarse en su talento al cantar, por lo que la parte de la composición y producción se quedó a cargo de su equipo. Fue así que las fans se sorprendieron al descubrir que Shawn Mendes aparece en los créditos, pues es el autor original de "Hate you".

Desde el lanzamiento de "Golden", Jungkook de BTS ha tenido varias presentaciones y promociones, además podría perfilarse como uno de los mejores lanzamientos pop del año.

¿Qué dice la letra de Hate You de Jungkook en español?

BTS tiene un gran repertorio de temas inspirados en el amor propio o dedicados a sus fans, también han retratado sus experiencias personales de depresión, la lucha por salir adelante y sus momentos más oscuros, pero pocas veces han tocado el tema el desamor. Jungkook llegó con una de las baladas más desgarradoras para sus fans, pues la letra muestra el dolor de un chico que desea odiar a esa persona a la que una vez amó, la letra de "Hate you" en español dice lo siguiente:

Tal vez odiarte es la única forma en que no duele Así que te odiaré Te odiaré Pintarte como el villano que nunca fuiste Te culparé por las cosas que no haces Odiarte es la única manera de que no duela...

Algunas fans aseguran que se sienten identificadas con la letra de "Hate you" de Jungkook de BTS, incluso bromearon sobre romperle el corazón a Shawn Mendes para que continúe escribiendo este tipo de temas

"No éramos perfectos, pero estuvimos cerca de serlo. Hasta que puse todo nuestro dolor bajo el microscopio y todavía no puedo aceptarlo. Por si sirve de algo, todavía estoy enamorado."