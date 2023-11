Christian Nodal: ella es la fanática con la que presuntamente le fue infiel a Cazzu: “no sabía que era casado”

Los días tranquilos acabaron para Christian Nodal, pues después de convertirse en padre junto a su pareja Cazzu, ahora está en una nueva polémica que podría traer repercusiones para su vida en familia, ya que hay una chica que asegura haber tenido un encuentro cercano con un cantante y en los comentarios ya hay varios que señalan que se trata del intérprete de “Adiós amor”.

En TikTok una de las fanáticas del músico grabó un video en el que contó una de las experiencias que tuvo con un famoso, pero, aunque no dijo el nombre de Christian Nodal, varios de sus seguidores escribieron que creían que se trataba del sonorense, ya que la chica en cuestion contó algunos detalles de la manera en la que se conocieron y que después se percató que estaba casado.

Sigue leyendo: VIDEO: Christian Nodal le lleva mariachi a otra famosa cantante ¿Problemas con Cazzu

El nombre de la chica con la que presuntamente Nodal le fue infiel a Cazzu es Ivette Saldívar, es una joven originaria de Tamaulipas, pero que radica en Aguascalientes, en su cuenta en Instagram tienen más de 12 mil seguidores y en su perfil en TikTok sus videos también reúnen miles de visualizaciones pues habla de algunas de las anécdotas de su vida, tal y como pasó con la grabación viral en donde contó lo de su encuentro con el grupero.

“Esta es una historia de amor de una semana. Hace como unas tres semanas me fui de antro, en ese antro estaba un vato que es famoso, un cantante (…) en una de esas nos cruzamos y se me quedó viendo y me dijo ‘que chulos ojos tienes”, describió la fanática, quien agregó que cuando terminaron la fiesta se despidieron con un beso.