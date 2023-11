Maribel Guardia luce perfecta a sus 64 años con un escotado y elegante vestido de noche

Durante las últimas horas el nombre de Maribel Guardia ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que la reconocida actriz nacida en Costa Rica dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la farándula en México pese a sus 64 años de edad pues resulta que la también cantante presumió si perfecta silueta con un escotado y elegante vestido de noche, el cual, la hizo llevarse decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Maribel Guardia realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo una doble intención pues además de derrochar belleza y a la vez reafirmarse como todo un referente de la moda, la actriz de “Lagunilla Mi Barrio” también aprovecha para enviar un poderoso mensaje dirigido a los más de nueve millones de seguidores que ostenta en la referida red social.

Maribel Guardia es todo un fenómeno en plataformas digitales. Foto: IG: maribelguardia

“No tengas miedo cuando se pone oscuro, recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas”, fue el texto que difundió Maribel Guardia, con el cual, también dejó en claro que se encuentra más que tranquila pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos días debido a una supuesta crisis matrimonial con Marco Chacón que la tendría al borde del divorcio, así como las declaraciones emitidas en su contra por parte de la madre de su nuera, Imelda Tuñón.

Maribel Guardia derrocha estilo y belleza a los 64 años

Para esta fotografía que tanto furor causó en plataformas digitales, Maribel Guardia pasó desde una terraza con balcón de cristal, la cual se ubica dentro de su lujosa mansión en la Ciudad de México y para poder lucir su impactante look, así como si envidiable figura en todo su esplendor, la querida actriz y cantante realizó una pose con la que provocó más de un suspiro entre sus admiradores.

En cuanto al espectacular look con el que Maribel Guardia derrochó belleza y estilo, la prenda principal de su look era un sofisticado vestido de noche en color fucsia, el cual, tenía como elementos principales un pronunciado escote en “V” en la zona del busto, ademas, no tenía mangas y en la parte baja destacaba una enorme abertura que le permitió presumir sus torneadas piernas.

Maribel Guardia provocó más de un suspiro con este look. Foto: IG: maribelguardia

Para complementar su look, Maribel Guardia calza un par de zapatillas de pulsera en color plata con detalles en negro, ademas, optometrías por hacerse una coleta y dejó caer sobre su frente su ya característico fleco, por lo que pudo lucir tan bella como siempre enloqueciendo a sus miles de fans, quienes sin pensarlo se volcaron en halagos.

“Cada día más bella”, “Eres un sueño”, “Todo un bombón”, “Como los buenos vinos…”, “Es una verdadera reina”, “Cuerpazo” y “Derrochando estilo como siempre” fueron algunos de los elogios que se llevó Maribel Guardia.