Kylie Jenner marca tendencia con el minivestido de cuero más chic del otoño

El nombre Kylie Jenner es bastante reconocido en el mundo de la farándula ya que al formar parte del clan Kardashian-Jenner suele estar en el ojo de varios medios y camarógrafos. A pesar de querer formar parte del mundo del modelaje como su hermana mayor Kendall, la famosa destacó por convertirse en una de las empresarias más jóvenes al sacar su propia línea de cosméticos: "Kylie Cosmetics”, la cual ha tenido gran presencia en la industria de la belleza, inclusive superando a la línea de maquillaje "KKW" de su hermana mayor Kim Kardashian.

A pesar de que Kylie era conocida desde muy pequeña por aparecer en “Keeping Up with the Kardashians” fue hasta la adolescencia que comenzó a tener más presencia tanto en el reality como en la industria de los medios. Pero el punto clave de su popularidad se dio luego de que comenzaron a surgir rumores de un posible embarazo junto al rapero Travis Scott, algo que fue cierto y en 2018 dio a luz a Stormi.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram

En 2022, Kylie Jenner anunció el embarazo y luego el nacimiento de su segundo hijo, al que llamaron Wolf. Sin embargo, esta pareja atravesaba por varios problemas por lo que decidieron separarse en 2019, después regresaron y finalmente en febrero de este año terminaron definitivamente su amorío.

Con un atuendo para el infarto, Kylie Jenner se robó los suspiros

Kylie Jenner ha demostrado una vez más su capacidad para marcar tendencias y hacer que un cambio de look audaz y que sea accesible para todos. Así que, si has estado pensando en probar un flequillo. Sin embargo, en esta ocasión fue noticia por otra apuesta de alta costura con el cual se destacó.

Kylie Jenner posando. Fuente: Instagram

Se trata de un ajustado y encuerado minivestido que Kylie Jenner combinó con medias de red y zapatos negros, para completar un look total black. Además, apostó por lentes de sol por más que ya era de noche y una gama de maquillaje acorde a su piel.

