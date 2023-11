Es considerada en Netflix la mejor serie corta dramática y la puedes ver desde este DOMINGO

"I Am Not Okay With This" (Esta mierda me supera) es una serie dramática corta muy apreciada en Netflix, que podrás disfrutar a partir de este domingo. Protagonizada por Sophia Lillis, la serie sigue a una adolescente mientras navega por los desafíos de la escuela secundaria y descubre sus poderes sobrenaturales. A pesar de su cancelación en 2020, sigue generando interés y preguntas sobre una posible segunda temporada.

Explorando la serie 'Esta mierda me supera': Análisis de la temporada 1

La primera temporada de "Esta mierda me supera" abarca una serie de momentos cruciales que marcan el desarrollo de la historia y de los personajes. Aquí algunos de los más destacados:

Descubrimiento de los poderes: Sydney descubre sus poderes en momentos de estrés intenso. Su primera revelación ocurre en la escuela, donde sin quererlo, hace explotar la nariz de un compañero.

Relación con Dina: Sydney está enamorada de su mejor amiga, Dina, y a lo largo de la temporada lucha con sus sentimientos.

Relación con Stanley: Stanley, interpretado por Wyatt Oleff, se convierte en un aliado para Sydney. Aunque él está enamorado de ella, Sydney le revela que es gay.

El secreto de Sydney: En un giro inesperado, Sydney descubre que su padre también poseía poderes similares a los suyos.

El incidente del baile: En el episodio final, Sydney pierde el control de sus poderes en el baile de la escuela, causando una explosión que mata a Brad. Este momento culminante deja a los espectadores con un cliffhanger para una posible segunda temporada.

Qué va a pasar con la serie "Esta mierda me supera"

A pesar de los rumores y las expectativas de los fanáticos, Netflix canceló la segunda temporada de "Esta mierda me supera". La noticia se dio a conocer en octubre de 2023, sorprendiendo a la audiencia que esperaba la continuación de la historia de Sydney Novak.

La principal razón detrás de esta decisión se atribuye a las complicaciones causadas por la pandemia del Covid-19. Incluso aunque se habían adelantado varias ideas para una hipotética segunda temporada, la plataforma señaló al coronavirus como el principal responsable del cese de la producción.

Por lo tanto, aunque se esperaba con entusiasmo la respuesta a las incógnitas dejadas en el explosivo final de la primera temporada, los seguidores deberán conformarse con las teorías y conjeturas en torno a la trama.