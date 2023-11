Jungkook estrena “Standing Next To You” y recordó su paso por BTS

¡El ARMY no puede con la emoción! pues ya se reveló “Standing Next To You” de Jungkook, la cual es la canción principal de su álbum de estudio "GOLDEN". Como era de esperarse tanto el tema, como los demás sencillos se han convertido en tendencia en las redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los miembros del fandom, es que el idol recordó su paso por BTS haciendo algunas referencias a sus videos.

La noche de este jueves 2 de noviembre, el llamado "Golden Maknae" lanzó el MV de su canción “Standing Next To You”, la cual confesó no le había gustado en un principio, sin embargo, después le fue tomando cariño hasta que se convirtió en el tema principal de su álbum como solista. El sencillo tiene sonidos de la vieja escuela del género disco funk pero muy actualizados y modernos, por lo que es un ritmo interesante para bailar.

Jungkook recuerda a BTS en “Standing Next To You”

El integrante de Bangtan reveló el video musical del tema, en la que se le pudo ver en escenarios donde predominaba el color dorado, así como los grandes espacios para que resaltara la coreografía. A pesar de que toda la atención estuvo en Jungkook, los miembros del ARMY más atentos pudieron notar que en el MV, el intérprete, de 26 años, le hizo un homenaje a sus compañeros de BTS y a su carrera dentro de la banda de K-pop.

Los fanáticos de la agrupación pudieron notar algunas referencias a distintos videos que hizo con BTS. En la coreografía el idol hizo un movimiento de la canción “Fire”, del 2026, en la que posan con los puños delante de los hombros; de igual forma, replicó las acciones de "DNA”, ya que además de mencionar la palabra se señala el brazo como en el "coreo" original, y también revivió "Dynamite".

Jungkook también agregó referencia a videos de BTS

Jungkook también hizo un guiño de algunas escenas de otros videos en su MV, como cuando caminó por un túnel e hizo recordar “Run” de BTS, especialmente en una imagen en particular con un “auto” en el marco. Asimismo, en una parte, el artista aparece con unas alas, lo que hizo revivir las fotos para "Map of the Soul: 7" y el tema “Black Swan”, sencillo del que tomó un movimiento con las manos para su coreografía.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Así fue como Jungkook de BTS sorprendió al ARMY tras aparecer en un TikTok con una fan

Jungkook de BTS habla por primera vez de su novia y enloquece al ARMY tras revelar su nombre