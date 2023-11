Ésta es la razón por la que Luis Miguel y Aracely Arámbula no llegan a un acuerdo sobre la pensión de sus hijos

La pelea entre Aracely Arámbula y Luis Miguel por la pensión de sus hijos, Miguel y Daniel, sigue dando de qué hablar, pues aunque se dijo que la actriz no aceptó una millonaria cantidad por parte del cantante, ahora se destapó que "La Chule", como le dicen de cariño, no demandó al intérprete de "La incondicional" por la manutención de sus hijos, sin embargo, aún no llegan a un acuerdo del dinero que tiene que dar para los menores.

Hace un par de semanas, se reportó que "El Sol de México" había depositado una millonaria cantidad a la actriz, de 48 años, para la manutención de sus hijos, no obstante, la periodista Ana María Alvarado aseguró que, de acuerdo a la información que ella tiene, "Luismi" hizo esta transferencia no por el bien de los pequeños, sino por sugerencia de su defensa legal, para que en caso de hacer "conciertos nadie lo pueda detener”, explicó la comunicadora.

El cantante dejó de pagar la pensión de sus hijos desde 2019

Aracely Arámbula no demandó a Luis Miguel

De acuerdo a la información de la reportera de espectáculos, la protagonista de "La Doña" y el cantante habían acordado pagar una cantidad de dinero para la pensión de sus hijos, no obstante, en 2019, el artista, de 53 años, le dejó de depositar, por lo que sus abogados iniciaron una nueva negociación, pero sin la intervención de las autoridades, por lo que desmintió que la actriz haya demandado a su expareja.

“No hay una demanda, Aracely no ha interpuesto una demanda en contra de Luis Miguel, Luis Miguel le pagaba una cantidad que ellos habían acordado, dejó de pagar en diciembre del 2019, negociaban los abogados de Aracely con los de Luis Miguel, pero sin denuncia, entonces como no se pusieron de acuerdo en la cantidad, ellos le dicen ‘tú deposita y puedes ir por el mundo tranquilo’”, reveló la también conductora de Sale el Sol.

Luis Miguel y Aracely Arámbula aún no llegan a un acuerdo para la pensión de sus hijos IG @aracelyarambula

Luis Miguel y Aracely Arámbula aún no llegan a un acuerdo por esta razón

Alvarado también puntualizó que Aracely no aceptó la millonaria cantidad que le depositó Luis Miguel hace unas semanas, pues hasta el momento no han acordado cuánto le debe. Asimismo, confirmó que parte de sus abogados decidieron renunciar después de que no accediera a recoger el dinero del cantante, no obstante, destacó que el licenciado Guillermo Pous aún la está asesorando para poder llegar un acuerdo con "El Sol".

“Y los abogados de Luis Miguel, de Estados Unidos, quieren manejarlo con el licenciado Pous, pero falta que Aracely se ponga de acuerdo con él para ver el monto que le tocaría y si él hace el acuerdo”, destacó Ana María Alvarado sobre el caso de la manutención para Miguel y Daniel, quienes ya son unos adolescentes, pues tienen 16 y 14 años, respectivamente, y además no han convivido con su papá desde hace casi 10 años.

Reportan que el cantante pagó la pensión para que no tuviera problemas al hacer conciertos Foto: Archivo

