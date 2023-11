Yolanda Andrade sigue enamorada de Verónica Castro a pesar de que niegue su supuesto matrimonio

Yolanda Andrade reveló que sigue enamorada de Verónica Castro, a pesar de que la protagonista de telenovelas haya negado que se casó con la celebridad. La conductora reaccionó después de que la actriz diera une entrevista en la que rompió el silencio y dijera que la titular del programa "Montse & Joe" estaba bromeando con respecto a su supuesta boda, por lo que contestó a esta serie de declaraciones y sentenció que no mintió.

Hace unos días, Andrade tuvo un encuentro con la prensa, con la que habló sobre las recientes declaraciones de "La Vero", quien aseguró que la presentadora y actriz estaba mintiendo acerca del matrimonio que tuvieron hace algunos años. Yolanda reiteró que no está mintiendo, y que su boda en Amsterdam con la estrella de la televisión fue real, sin embargo, apuntó que ya no quiere insistir más sobre este tema.

Yolanda Andrade asegura que no miente sobre la boda con Verónica Castro Foto: Especial

Yolanda Andrade asegura que aún hay amor para Verónica Castro

A la presentadora de Unicable se le preguntó si aún tenía sentimientos por la protagonista de "Rosa Salvaje", por lo que contestó de forma afirmativa, pues aclaró que siempre ha mantenido una buena relación con sus exparejas. "Sí, por supuesto que sí (hacia Verónica Castro hay) amor. Claro, siempre he tenido relaciones bien bonitas con todas mis parejas", mencionó Yolanda Andrade, quien también le deseó que le vaya bien en su vida.

"Hubo mucho amor. La vi muy diferente. Le deseo también que tenga salud y bendiciones. Repito, podré decir la broma que sea, pero soy responsable de mis palabras y nunca he dicho ninguna mentira", dijo Andrade, de 51 años, quien agregó: "Ella mandó bendiciones para todos, no nada más para mí. Pero eso hay que dar, bendiciones", contestando así al mensaje que le dio Castro, después de enterarse que estuvo muy enferma.

Yolanda Andrade insiste que no miente sobre la boda con Verónica Castro

En tanto, Yolanda insistió que no miente con respecto al matrimonio con Verónica Castro, sin embargo, destacó que está cansada de este cruce de declaraciones, en donde le preguntan a ella y a la actriz al respecto. Asimismo, destacó que desconoce la actitud de la cantante de "Macumba", pero resaltó que le manda sus mejores deseos para su vida.

"Es como, no sé. Está bien lo que quiera decir (Verónica Castro), pero no soy mentirosa. Ya me cansé con 'ella dijo, yo dije'. Entonces, hay más oportunidades que ustedes me encuentren a mí que a ella. Esto ha sido un ir y venir bien cansado para mí, principalmente. (...). En ningún momento dije, ni ha salido de mi boca ninguna mentira", destacó la conductora de "Montse & Joe", quien reitera que tuvo una relación romántica con la actriz.