Pepillo Origel está de luto, así reveló esta importante pérdida en su vida

Pepillo Origel recientemente ofreció una entrevista en la que señaló que se encuentra de luto debido al fallecimiento de una persona que fue muy importante en su vida y dicha noticia estuvo acompañada por un relato que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues el reconocido periodista de espectáculos señaló que hace algunos años estuvo a punto de llegar al altar, sin embargo, un hecho trascendental lo impidió por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Estas declaraciones de Juan José Origel fueron vertidas durante une entrevista que le concedió a Jorge “El Burro” Van Rankin, en la cual, el periodista de espectáculos habló sobre distintos temas referentes a su vida personal, entre ellos, su orientación sexual y fue aquí donde comenzó toda la historia en cuestión pues comentó que durante su época universitaria estuvo comprometido con una mujer llamada Pati, sin embargo, en aquel entonces pasó un año estudiando en Canadá y durante ese tiempo tuvo sus primeros acercamientos al mundo gay, por lo que en su regreso decidió romper su compromiso.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno no confía en nadie de Ventaneando, él mismo revela el por qué

Pepillo Origel estrena romance, su nueva pareja tiene 30 años y vive en Dubai

De acuerdo con las palabras de Pepillo Origel, en su regreso a México invitó a cenar a su prometida y fue ahí donde le confesó haberse involucrado en el ambiente gay, sin embargo, esto no le importó a su pareja, quien pretendía seguir con la relación, pero el conductor se mantuvo firme en su decisión y acabó el romance de forma definitiva.

“Cuando me iba a casar, nos fuimos a cenar y hablé con ella, le dije mira: pasó esto y esto (en Canadá), fui el más honesto y ella me dijo ‘no me importa’ y yo le dije ‘eso me lo dices ahorita, pero con el tiempo, a lo mejor después vamos a tener problemas y prefiero mejor dejarte en libertad’ y ya, se terminó todo”, comentó Pepillo Origel, quien por primera vez en su carrera habló de forma abierta sobre su orientación sexual en una entrevista.

Pepillo Origel estuvo a punto de llegar al altar durante su juventud. Foto: IG: juanjoseorigel

Juan José Origel revela que está de luto

Para finalizar el tema, Pepillo Origel señaló que hace apenas unos cuantos meses se reencontró con Pati, la mujer con la que estuvo comprometido, confesó que su ex seguía guapísima y hasta detalló que pudieron platicar, no obstante, a las dos semanas de aquel encuentro se enteró que su exprometida había perdido la vida luego de haber sufrido un accidente doméstico, lo cual, afectó de sobremanera al titular de “Con permiso” pues independientemente de que ya no se casó con ella, su ex fue una persona muy importante en su vida.

“Hace unos meses, ella seguía guapísima, la vi en una boda cuando fui a León, platiqué con ella y todo, pero a las dos semanas, ella se divorció, tiene dos hijas y era la mañana, bajó a la cocina por fruta y cuando va subiendo a su recámara se cae y se mata, hace como cuatro meses, se mató, se fue de las escaleras, sí (me afectó), una persona hermosa, con sus papás, su hermana, unas personas divinas”, finalizó Pepillo Origel.