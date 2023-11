Kim Kardashian ahora se lanza como actriz y aparecerá en esta película de Netflix

Sabemos que dentro del gremio del espectáculo y la farándula existen diversas personalidades que han destacado por demostrar talento en distintas áreas y ahora es precisamente a esta lista de famosos con múltiples facetas que se une Kim Kardashian, quien ha decidido ampliar su rubro profesional para convertirse en actriz.

Sabemos que Kim Kardashian es una de las mujeres más poderosas y con mayor riqueza en el mundo, esto debido a que además de ser una socialité e importante influencer, también ha destacado como empresaria, al tiempo que protagonizó uno de los realities más vistos en "Keeping Up with the Kardashians".

Kim Kardashian es una de las mujeres más famosas del mundo. Foto: IG @Kimkardashian

Seguir leyendo:

Influencer visita outlet y encuentra prendas estilo Kim Kardashian desde 99 pesos en CDMX

Kim Kardashian sorprende con cambio de look y en redes la comparan con el hijo de Chucky

Y es precisamente por su experiencia frente a la lente y los reflectores que ahora Kim Kardashian ha decidido dar un salto en su carrera y aprovechar que la cámara la adora para convertirse en actriz, profesión que le habría gustado luego de que debutó como artista escénica en la última temporada de la serie de terror "American Horror Story" creada por Ryan Murphy.

Luego de haber participado como actriz en esta producción (en donde han salido otras personalidades icónicas como Lady Gaga) ahora la reina de Instagram tiene un nuevo proyecto para participar como actriz dentro de una película de comedia, de la cual Netflix tiene los derechos de distribución.

Kim Kardashian cambia constantemente de look, algo positivo para las actrices. Foto: IG @Kimkardashian

Kim Kardashian ¿En qué película será actriz?

Recientemente, medios especializados en el espectáculo, como la revista Quién aseguraron que la líder del clan Kardashian trabajará como productora de la mano de Janine Brito y su esposa Paula Pell, quien ha destacado por ser la guionista del programa Saturday Night Live.

La película en puerta es una comedia titulada "The Fifth Wheel", pero Kim no solamente va a trabajar como productora ejecutiva de este filme, sino que también decidió apartarse un lugar dentro del elenco para seguir desarrollando sus habilidades como actriz y a pesar de que ha recibido críticas al respecto, lo cierto es que la empresaria ha dejado en claro que si alguien tiene un sueño no debe dudar en perseguirlo.

fal