¿Decepcionada del amor? Wendy Guevara revela el motivo por el que no se debe tener novio en época navideña

Wendy Guevara acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que durante una transmisión en vivo reveló por qué no se debe tener novio durante la época navideña, además, también dio algunos consejos para lidiar con las preguntas incómodas de las tías durante las reuniones del fin de año, por lo que, como era de esperarse, las palabras de la ganadora de “La Casa de los Famosos” se hicieron virales en plataformas digitales.

Como se mencionó antes, estas declaraciones de Wendy Guevara fueron realizadas durante una transmisión en vivo que hizo en su perfil oficial de Instagram donde una de las preguntas más recurrentes que le hicieron sus fans tenía que ver con su situación sentimental, incluso, le sugerían buscar un galán para que no cerrara el año soltera, pero fue aquí donde la integrante de “Las Perdidas” aprovechó para darle un valioso consejo a sus seguidores pues explicó el motivo por que no se debe conseguir pareja durante la época decembrina.

Sigue leyendo:

Wendy Guevara recibe propuesta para ser conductora de reality show en Turquía, ¿se va de México?

Nicola Porcella se dice cansado de la fama: “A veces no sé ni dónde estoy”

Wendy Guevara causó un gran furor en redes sociales con sus declaracones. Foto: IG: soywendyguevaraoficial

Wendy Guevara revela el motivo por el que no se debe tener novio en época navideña

Para empezar su valiosa lección, Wendy Guevara señaló que el motivo por el que no se debe iniciar una relación en época navideña es porque hay muchas personas interesadas que solamente buscan un novio o novia para tener un regalo en Navidad, por lo que les pidió a sus seguidores que se mantengan alerta, asimismo, señaló que no es bueno iniciar un romance con el argumento de no pasar las celebraciones decembrina sin pareja.

“Recuerden: no caigan en ningún verbo de ningún hombre en estos tiempos navideños, en esta época decembrina, porque recuerden que, ahorita muchos chiquillos, muchos morros, muchos señores andan buscando regalo de Navidad y no se anden queriendo conseguir novios nomas’ por no pasar solas la Navidad” comenzó Wendy Guevara durante una transmisión en vivo.

Respecto a la forma de lidiar con las tías que se burlan de sus sobrinos por no tener pareja, la integrante de “Las Perdidas” señaló que siempre se debe tener un as bajo la manga, con el cual, asegura, dejarás sin palabras a tía.

“(…) Y que su tía la argüendera se esté burlando de ustedes en plena navidad, porque a muchos nos pasa eh, recuerden cuando su tía les pregunte “¿Y el novio?” ustedes le responden “¿y mi primo el mariguano?” o “¿Y mi tío el que la engañó?” ustedes deben tener un as bajo la manga culer*s, porque hay unas tías bien argüenderas y uno siente bien cule**” finalizó Wendy Guevara.