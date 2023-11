¿Termina romance? Macky González pone en su lugar a Jawy Méndez, influencer le pide perdón

“Exatlón México” ha llevado las emociones de los fanáticos al límite con la adrenalina en cada una de las competencias, pero también con los dramas como el que protagonizaron Macky González y Jawy Méndez que podría terminar con la posibilidad de un romance. La conductora no dudó en pedir disculpas al resto del equipo azul, pues considera que lo ocurrido con el influencer estaría afectado su desempeño en los circuitos.

Macky González pide perdón por conflicto

La también modelo tomó la palabra y, además de expresar su molestia con la exestrella de “Acapulco Shore”, pidió perdón al equipo azul al considerar que el drama que existe entre ellos estaría afectando su desempeño en cada competencia al distraerlos del verdadero objetivo, algo por lo que el influencer no pudo ocultar su molestia.

Macky González revele conflicto con Jawy Méndez. Foto: Captura de pantalla X @ExatlonMx

“He tenido muchas situaciones, problemas con Jawy porque no nos entendemos. Son mundos y contextos totalmente diferentes, fluir para él es conocernos, o sea, son cosas que no entiendo. Me apena mucho para el grupo que estemos pasando por una situación así porque los ponemos en una situación incómoda y aquí se viene a competir, espero que podamos estar en una paz y armonía. Les pedimos una disculpa a todos los azules y esperamos ponerlos de acuerdo de aquí en adelante”, explicó Macky González.

Jawy Méndez pide perdón a Macky

El influencer usó su derecho de replica para pedirle una disculpa a Macky González, aunque también le hizo saber que no estaba de acuerdo con ella cuando mencionó que su conflicto podría estar afectando al resto de los integrantes del equipo azul: “Creo que estamos bien consientes todos de que se separa cualquier problema, creo que nuestro equipo está bien firme, cuando toca competir vamos a competir”.

“Cada quien tiene su posición y tiene razón Macky en que las palabras son mágicas y pueden o crear o dañar (…) Con Macky no fueron las correctas, no pasa nada, de errores siempre he aprendido. Siempre me he mantenido en una posición de corregir y no creer que tengo la razón, entonces corregiré si es necesario, en este caso creo que es necesario cuidar y pensar mis palabras antes de decírselas a Macky”, añadió.