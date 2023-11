Nicola Porcella se dice cansado de la fama: “A veces no sé ni dónde estoy”

Pese a que no se coronó como el ganador, Nicola Porcella logró un arrollador éxito en “La Casa de los Famosos México” como uno de los participantes favoritos junto a Wendy Guevara gracias a su simpatía y atractivo físico. Aunque no todo ha sido bueno para el actor, quien se dijo cansado de la fama y abrumado por la cantidad de proyectos por los que experimenta un desgaste físico y mental.

Nicola Porcella se dice cansado de la fama

El actor peruano se mantiene ocupado desde su salida del reality show -en el que obtuvo el segundo lugar-, algo por lo que dijo estar agotado; sin embargo, el gran impulso para continuar ha sido su familia, sobre todo su hijo a quien no pudo traer a México priorizando su estabilidad debido a que tiene un estilo de vida que no desea abandonar.

Sigue leyendo: ¿Wendy Guevara, Nicola Porcella y Emilio Osorio sin trabajo? Show del Team Infierno podría cancelarse por este motivo

“Físicamente sí hay días que uno está agotado, mentalmente también porque es estrés. A veces no sé dónde estoy, me pasa, pero es algo que necesito, yo dije que no iba a parar hasta asegurar la vida de mi familia porque ellos fueron los que estuvieron conmigo en momentos difíciles (…) Sé que es un desgaste, es un desgaste que sé que tengo que hacer, que va a dar frutos. Para mí estar lejos de mi hijo es lo más difícil del mundo”, dijo en entrevista para “De primera mano”.

El exparticipante de “Guerreros” se dijo agradecido por la oportunidad y con el público: “Cada un decide si quiere aprovechar este momento o no, yo quiero capitalizarlo, crecer. Más que mi ingreso mucho, mucho, lo que quiero es una carrera en México”.

Gustavo Adolfo Infante arremete contra Team Infierno

Uno de los proyectos de Sergio Mayer, Wendy Guevara, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Nicola Porcella y Emilio Osorio tras su paso por “La Casa de los Famosos México” es el más reciente llamado “La guarida del infierno” con el que esperan replicar el éxito que tuvieron en el reality show.

Sin embargo, no ha sido bien recibido por todos y este es el caso del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien no dudó en hacerlo saber: “Vi el programa del Team Infierno, he visto cosas malas en la televisión y este es el campeón. Meten a cinco personas que no son actores, artistas, sin guión, sin nada… Es lo peor, de lo peor que he visto en toda mi vida”.