Todo lo que debes saber del reality "El juego del calamar" en Netflix: pruebas, premio y episodios

Netflix lanzará, por fin, este 22 de noviembre el tan esperado reality show "El juego del calamar: el desafío", luego del éxito que tuvo la serie de ficción homónima que ganó gran número de seguidores en diversas partes del mundo, en el que replicará algunos de los retos vistos previamente. En este programa participan 465 personas que lo darán todo para llevarse el gran premio.

La diferencia más significativa entre este reality y la serie que también fue transmitida por dicha plataforma de streaming, es que aquel participante que no logre salir adelante en los juegos, no tendrá más que salir del programa sin nada. A continuación te contamos otros detalles que debes saber sobre el estreno de "El Desafío".

Si estás esperando el lanzamiento de nuevo reality inspirado en drama coreano que se estrenó en 2021 y que fue un hit rotundo a nivel internacional, antes debes saber algunos aspectos que podrás ver próximamente en el programa.

¿Qué tipo de pruebas incluirá El juego del calamar: el desafío"?

De acuerdo con la información que se ha revelado en el tráiler de Netflix, se sabe que en cada una de las pruebas los 465 participantes, que fueron elegidos mediante una convocatoria mundial en 2022, deberán darlo todo para conseguir el nada despreciable premio, que ya sabrás de qué se trata en las próximas líneas.

En el corto se puede ver a los concursantes entrar a una sala de juegos, en la que deberán crear alianzas y diversas estrategias para lograr ser el vencedor. También se les puede ver en una habitación llena de literas de metal, en un cuarto simple y sin ningún detalle acogedor a la vista. Una de las pruebas a las que serán sometidos es la de Hundir la Flota, en la que el objetivo es subirse en un barquito e intentar hundir el de los contrincantes, la Máquina Gancho y otras ya conocidas como Luz verde, Luz roja, Galletas o Canicas y el Puente de Cristal.

Los participantes dormirán en esta fría habitación. Foto: YouTube

¿Cuál será el premio que se llevará el ganador?

Según lo refiere el tráiler, quien logre pasar todas las pruebas de este reality se llevará nada más y nada menos que 4,56 millones de dólares, pero para ello cada uno de los integrantes se pondrá al límite y tendrá como testigo a la icónica y malvada muñeca, que fue clave durante el desarrollo de la serie y que luego fue la excusa perfecta para dar rienda suelta a la creatividad con divertidos memes.

¿Cuántos episodios incluye El juego del calamar: el desafío"?

Este reality show tendrá 10 episodios que se estrenarán semana a semana y se prevé que cada miércoles se lance uno nuevo, t ya que el estreno es justamente en miércoles.

Episodio 1: “Red Light, Green Light”

Episodio 2: “The Man with the Umbrella”

Episodio 3: “War”

Episodio 4: “Nowhere to Hide”

Episodio 5: “Trick or Treat”

Episodio 6: “Goodbye”

Episodio 7: “Friend or Foe”

Episodio 8: “One Step Closer”

Episodio 9: “Circle of Trust”

Episodio 10: “One Lucky Day”