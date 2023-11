Motivadora y sólo para sensibles: la miniserie de Netflix que terminas en un día y te hará llorar

En Netflix existen todo tipo de producciones que destacan debido a su intensidad, pero no todo se trata de películas, en la exitosa plataforma ahora triunfa una mini serie que sin duda debes ver en esta última mitad de noviembre, se trata de "All the Light We Cannot See", o por su título en español es "La luz que no puedes ver".

Se trata de una producción que puedes ver en tan sólo un día, misma que retrata la historia homónima de Anthony Doerr es una novela que ha ganado premios y reconocimientos por su narrativa conmovedora y su habilidad para tejer historias enmarcadas en la Segunda Guerra Mundial.

Esta cinta se desarrolla en un contexto de post guerra. Foto: IMDB

¿De qué trata la serie?

La novela sigue las vidas entrelazadas de dos personajes principales durante la Segunda Guerra Mundial: Marie-Laure LeBlanc, una niña ciega francesa, y Werner Pfennig, un huérfano alemán con un talento excepcional para la radio.

Mientras Marie-Laure y su familia huyen de la ocupación nazi, llevando consigo una valiosa gema, Werner es reclutado por los nazis debido a su habilidad con la tecnología. A lo largo de la narrativa, la novela explora temas de supervivencia, resistencia, conexión humana y los efectos devastadores de la guerra.

¿Motivos para ver la serie "La luz que no puedes ver"?

La historia se cuenta desde las perspectivas alternas de Marie-Laure y Werner, proporcionando una visión única de ambos lados del conflicto, por lo que la serie dará un enfoque permite explorar la complejidad moral de la guerra y cómo afecta a personas comunes.

Esta producción destaca la resiliencia humana frente a la adversidad, pues a pesar de las circunstancias difíciles, los personajes encuentran fuerza y esperanza, lo que añade capas de profundidad a la historia. Además de que vale destacar que el título, "All the Light We Cannot See", sugiere temas metafóricos sobre la percepción, la iluminación y la búsqueda de la belleza en medio de la oscuridad.

Otro de los motivos para ver esta serie es porque la novela en la que esta inspirada ganó el Premio Pulitzer de Ficción en 2015 y ha sido aclamada tanto por críticos como por lectores. Su reconocimiento respalda la calidad literaria y la profundidad temática de la obra.

