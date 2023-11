"Me dijeron que no diera show": Dulce María confiesa que no está bien de salud, ¿qué enfermedad tiene?

La famosa cantante y actriz, Dulce María preocupó a todos los fans de "RBD" después de conceder una entrevista en la que habló de los fuertes problemas de salud que enfrenta a unas horas de comenzar sus presentaciones en México. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Desde el fin de semana pasado los intérpretes de "Sálvame" y "Este corazón" han estado en boca de todos por los malestares que han enfrentado Anahí y Dulce María, dos de las cantantes más importantes de la banda juvenil. En este sentido sus fans se han preguntado si estarán en condiciones de presentarse en México.

Sigue leyendo:

El pasado martes 21 de noviembre el programa de espectáculos "Ventaneando" compartió una entrevista con Dulce María, vocalista de "RBD", quien se sinceró sobre los complicados momentos de salud que está viviendo tras sus presentaciones por Brasil.

Durante la entrevista la también protagonista de "Rebelde" confesó que no se encuentra al cien por ciento de salud después de enfermarse durante su gira por Brasil. Apuntó que no podían cancelar sus presentaciones pues era un "momento muy importante".

"No estoy bien del todo, pero la verdad es que Brasil nos lleva esperando años. Era un momento muy importante, los días que estuve mal no había manera de cancelar", contó.

En este sentido Dulce María dijo que en su gira por Brasil contrajo un "virus" que lamentablemente se convirtió en bronquitis. Dijo que espera que en su llegada a México pueda descansar, pues a pesar de la recomendación médica que recibió sí subió al escenario.

"Primero me dio un virus y se me convirtió en bronquitis. Ahora que estamos en México esperamos descansar. El doctor me dijo que no diera show, que descansara", señaló.