Lupita Jones asegura que no le avisaron sobre su destitución de Miss Universo México: "hubieron intereses"

Lupita Jones reaccionó después de que se anunciara su destitución de Miss Universo México, para colocar a la modelo Cynthia de la Vega en su lugar. La exreina de belleza aseguró que no le avisaron con anticipación sobre esta decisión de dejarla fuera del proyecto y a su parecer, hubieron intereses de por medio por lo que la representante del país en la competencia internacional, Melissa Flores, quedó fuera de la primera ronda.

Este fin de semana se dio a conocer que Lupita Jones quedará fuera de Miss Universo México después de 30 años de estar como directora de la competencia. Al respecto, la modelo, de 56 años, tomó sus redes sociales para mandar un mensaje aclarando la situación. En un video publicado en sus cuentas oficiales destacó que si no había hablado al respecto se debía a que los directivos del certamen no le habían confirmado nada, y que hasta ese momento aún no lo hacían.

Sigue leyendo:

Estos son los mejores MEMES que dejó Miss Universo 2023

Lupita Jones: 3 fotos de como luce hoy, a los 54 años, la primera mexicana en ganar Miss Universo

Lupita Jones revela que habían intereses de por medio

“Hablé con la directora de licencias y me dijo: ‘Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora'", mencionó Jones, quien por sus declaraciones dejó ver que ya había especulaciones sobre su salida de la franquicia, sin embargo, los directivos no le mencionaron nada al respecto durante el certamen que se realizó en El Salvador.

Asimismo, destacó que a pesar de la incertidumbre no habló al respecto, pues no quería robarle el protagonismo o afectar la participación de la candidata mexicana, Melissa Flores, quien lamentablemente no pudo llevarse la corona. "Por más que siempre me digan que siempre me quiero robar el show, y que siempre ando yo de protagonista, no. Lo que menos quería era afectas la participación de Melissa, por eso me callé y he estado tragando sapos desde hace meses".

“Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó”, mencionó Lupita Jones en sus declaraciones, las cuales causaron mucha polémica en redes sociales debido a que los usuarios que estaban apoyando a la mexicana, lo vieron como una acusación en contra de la organización.

Lupita Jones no habló de la polémica para no afectar a Melissa Flores IG @lupjones

Directora de Miss Universo le contesta a Lupita Jones

Tras las declaraciones de Jones, Anne Jakkaphong Jakrajutatip, mejor conocida como Anne JKN, quien es la propietaria de los derechos del concurso, destacó que la verdadera razón por la que sustituyeron a la ganadora de Miss Universo 1991, fue porque quieren renovar el concurso, pues hay que recordar que actualmente se aceptan mujeres trans, plus size y madres, rompiendo las reglas de años pasados.

“No estoy en posición para decir quién hizo buen o mal trabajo, pero queremos renovar la franquicia y queremos dar un empuje con algo más fresco. Vamos a empujar todo esto y tenemos pilares muy importantes: El primer pilar son los directores nacionales y el último es que México será el host de todo este masivo evento”, destacó en el programa "Todo para la mujer" la directora, quien eligió a Cynthia de la Vega como la encargada del certamen en el país, en donde se realizará el concurso en 2024.