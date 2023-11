Luis Miguel: ¿cómo es la relación de Michelle Salas y los hijos de Aracely Arámbula?

El tema de Luis Miguel y Aracely Arámbula sigue dando de qué hablar debido a que continúan en una disputa legal por la pensión de sus hijos, Miguel y Daniel. En medio de estos rumores se destapó que Michelle Salas invitó a sus medios hermanos a su boda, por lo que muchos se preguntan cómo es su verdadera relación de los vástagos del cantante, pues aparentemente sí han tenido contacto algunas veces.

A pesar de que el "Sol de México" es uno de los solteros más codiciados del país, tiene ya tres hijos. La primera es Michelle Salas, la cual es su primogénita y la tuvo debido a un fugaz romance con la actriz Stephanie Salas, en tanto, sus dos varones, Miguel y Daniel, fueron producto de su relación con Aracely Arámbula, quien fue su novia más estable, pues saló públicamente con ella en revistas de sociales.

¿Cómo fue la relación de Miguel y Daniel con Michelle Salas?

De acuerdo a diferentes fuentes, la relación entre Michelle y Luismi era nula, debido a que no le reconoció como su hija, sin embargo, gracias a la intervención de Aracely Arámbula pudieron iniciar una relación padre e hija. Es por ese motivo que la también modelo pudo convivir con sus hermanos y se volvió cercana a los pequeños, pues hasta en redes sociales compartió algunas fotos posando junto a ellos muy feliz.

De hecho, aunque Luis Miguel y Aracely Arámbula se separaron desde 2009, la también bisnieta de Silvia Pinal se mostró cercana a sus hermanitos, pues hasta los llegó a felicitar en sus cumpleaños. Asimismo, la protagonista de "La Doña" informó que los menores mantenían comunicación con Salas. "Sí, ellos se escriben y todo. Ellos cuentan con ella y ella cuenta con ellos y conmigo también”, dijo la actriz a penas el año pasado a Ventaneando.

¿Michelle Salas y sus hermanos Miguel y Daniel, son cercanos?

Aunque con su papá había un distanciamiento, con su hermana Michelle Salas aparentemente estaban más unidos. De hecho, recientemente Arámbula confirmó que la influencer invitó a Daniel y Miguel, de 14 y 16 años, a su boda el pasado mes de octubre en Italia, y que hasta le propuso que la entregaran en el altar, sin embargo, fue el intérprete de "La incondicional" quien no permitió que viajaran debido a que no firmó los documentos correspondientes.

De igual forma, Aracely Arámbula ha hecho un llamado para que Michelle Salas intervenga con su padre para que sus hermanos y él se reencuentren. "Aunque mis hijos no están... Ojalá que que ellos dos, Michelle (Salas) y Alejandro (Basteri), aboguen también así como yo abogué por ellos, ojalá que ahora aboguen por Miguel y Daniel”, dijo "La Chule" después de que despotricara contra el cantante por no pagar la pensión y no ver a los menores.