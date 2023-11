La Bebeshita se luce con revelador look en alfombra roja y sufre tremendo descuido: VIDEO

Daniela Alexia Barceló Trillo, quien es mejor conocida como “La Bebeshita”, acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en Instagram con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans pues resulta que la querida exconductora de “Venga la Alegría” mostró el momento exacto en el que sufrió un tremendo descuido durante su participación en una alfombra roja, por lo que como era de esperarse, las impactantes imágenes se hicieron virales en plataformas digitales donde le llovieron cientos de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula.

Como se dijo antes, fue a través de Instagram donde la propia “Bebeshita” realizó la publicación en cuestión, la cual, tuvo un doble objetivo pues para empezar mostró el bochornoso momento que vivió durante su participación en la alfombra roja del evento realizado con motivo del décimo aniversario de “Soy Grupero”, además, aprovechó para agradecerle a una de sus amigas por haberla salvado de seguir enseñando de más de forma involuntaria.

Así fue el descuido de “La Bebeshita” durante una alfombra roja

Fui a una alfombra y tuve un accidente, mi amiga me salvó, casi se me sale algo” fue el texto que “La Bebeshita” escribió para acompañar un breve video de apenas diez segundos en el que se le pudo llegar al referido evento luciendo despampanante gracias a un ceñido jumpsuit, el cual, tenía como peculiaridades que en la zona del torso tenía una especie de top con una arriesgada abertura en la zona baja del busto, la cual, le terminó jugando una mala pasada y terminó enseñando de más por algunos segundos.

En los siguientes momentos del video de “La Bebeshita” se pudo ver que una de sus amigas entra en acción en cuanto se percata de la acción y utiliza su propio cuerpo para cubrir a la exparticipante de reality shows como “Enamorándonos”, “MasterChef Celebrity” y “Los 50”, quien de inmediato se acomodó la prenda en cuestión que le jugó una mala pasada y posteriormente le recriminó a le prenda por no haberle avisado que estaba enseñando de más.

“¿Por qué no me avisan que se me sale todo? Ya se me estaba saliendo…” fueron las palabras que se le escucharon decir a “La Bebeshita” antes de que el video que compartió llegara a su final y se hiciera viral en distintas plataformas digitales donde las imágenes causaron un gran furor pues de inmediato le comenzaron a llover elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula, quienes hicieron mención de la espectacular silueta de la conductora, quien precisamente hace unos meses se sometió a una serie de cirugías estéticas para tratar de lucir una figura similar a la de Kim Kardashian.

¿Qué hace actualmente “La Bebeshita”?

Fue a finales del 2022 cuando “La Bebeshita” salió de “Venga la Alegría” y desde entonces diversificó sus actividades pues incursionó en la música y en la generación de contenidos digitales tanto para el público infantil como para adultos, además, recientemente participó en el reality show llamado “Los 50” en el que logró aumentar todavía más su popularidad, no obstante, actualmente se encuentra tomando un descanso y se espera que sea en los siguientes días cuando dé a conocer cuál será el próximo proyecto en el que estará derrochando belleza, simpatía y talento.