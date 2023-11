Bárbara de Regil ataca Luis Miguel por no decir “hola México” en su primer concierto: VIDEO

Bárbara de Regil se encuentra una vez más en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, y es que esta vez desató molestia entre los fanáticos de Luis Miguel por un reclamo que le hizo al cantante. La actriz aseguró no ser fan de “El Sol”, acudió a su primer concierto en la Ciudad de México, aunque no resultó como esperaba por lo que no dudó en expresar su queja a través de redes sociales.

Luis Miguel en la Ciudad de México

La protagonista de “Rosario tijeras” se sumó a otros famosos como Geraldine Bazán y Giovanni Medina que acudieron al primer concierto de los siete conciertos que Luis Miguel dará en la Arena Ciudad de México como parte de su reciente gira con la que marca su exitoso regreso a los escenarios, todo en medio de una intensa polémica por el pleito legal que tiene con Aracely Arámbula por la manutención de los hijos que tienen en común, Miguel y Daniel.

Luis Miguel dio el primero de sus conciertos en la Ciudad de México. Foto: IG @luismiguel

La actriz, de 36 años, fue una de las personas afortunadas que lograron obtener uno de los codiciados boletos para los conciertos de LuisMi debido a que se agotaron en cuestión de minutos, sin embargo, reveló no ser una gran fanática y puntualizó en que estaba en el recinto para acompañar a su esposo, Fernando Schoenwald, que sí es uno de sus grandes seguidores.

Bárbara de Regil arremete contra Luis Miguel

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un clip en el que lanza un reclamo al intérprete de “La Incondicional” por no dirigir algunas palabras a su público durante su presentación, algo que, señaló, hacen los artistas en los conciertos a los que ella ha acudido para escuchar a sus artistas favoritos: “Sí se siente raro porque, yo que he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista que tiene un montón de público que lo ama no diga gracias, pero bueno, estuvo bueno”.

“Yo no soy fan, a mí no me llama su música, me la sé, algunas, y nada, cool, pero yo no soy fan de su gira y esto, fui porque a Fer le gusta. Me llamó la atención algo que quiero preguntarles a ustedes qué opinan, no dijo ni ‘buenas noches, hola, gracias, México, hola México’, no dijo nada, ni una palabra”, dijo Bárbara de Regil.