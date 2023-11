Paola Rojas cumple 47 años: las fotos que demuestran por qué es la reina de la elegancia y estilo

Paola Rojas se encuentra de fiesta, pues este día cumple 47 años de edad. La periodista es muy querida por el público, no sólo por la forma en la que hace sus entrevistas y da a conocer la información, sino porque también es una persona divertida y con una personalidad carismática que encanta a los espectadores. Como si esto fuera poco, la también conducta se ha colocado como una de los referentes de moda, pues muchos la consideran como la reina de la elegancia y el estilo.

La conductora y periodista nació el 20 de noviembre de 1976 en la Ciudad de México, es por esa razón que el día de hoy sus redes sociales se llenan con mensajes de cariño y felicitación por parte de sus amigos del medio artístico y por sus fanáticos. Si bien, Rojas ha destacado por su trabajo a la hora de dar noticias, también lo ha hecho debido a que es considerada una de las mejores vestidas de la pantalla chica.

Paola Rojas es un referente de moda a sus 47 años

Tanto en su cuenta de Instagram como en su participación en "Netas Divinas", deja ver que es una de las fashionistas de la televisión mexicana, pues constantemente aparece con diferentes looks, que van desde conjuntos y coordinados, hasta vestidos largos, cortos, y midi, así como faldas de tubo y mini, demostrando que no tiene problema en lucir cualquier tipo de prenda a su edad, pues hay que recordar que algunos expertos sugieren evitar algunas piezas.

La línea que mantiene Paola Rojas a la hora de vestir es siempre verse elegante, sin embargo, esto no quiere decir que no se arriesgue con los colores, adornos y aplicaciones, pues puede portar desde vestidos con lentejuelas, hasta jumpsuit de tonos llamativos. Es así como la presentadora de noticias conquista a sus millones de seguidores, que no se pierden cada uno de sus outfits.

En tanto, la conductora sabe sacarle provecho a su altura, pues debido a que es una mujer alta prueba con diferentes cortes, como por ejemplo son los vestidos largos o cortos por arriba de la rodilla. Asimismo, alarga aún más su figura cuando opta por los pantalones de talle alto, los cuales la favorecen aún más, ya que además definen su silueta haciendo la ilusión óptica de una cintura más pequeña y caderas anchas.

