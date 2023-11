"La Caída" gana 2 Emmys Internacionales, Karla Souza recibe el galardón

La película mexicana “La Caída” fue galardonada con el premio a Mejor Película y Mejor Actriz, por la Academia Internacional de las Ciencias y las Artes de Televisión. La protagonista de la cinta Karla Souza quien interpreta a Mariel, recibió el galardón y agradeció el apoyo a la cinta que fue producida por Amazon Studios y Filmadora.

Karla Souza gana estatuilla de Mejor Actriz

La actriz de series como "Los Héroes del Norte" y "How to get away with murder", ganó gracias a su papel de una clavadista, ganadora de medallas en Juegos Olímpicos, que decide romper el silencio respecto al abuso que sufrió ella y otras deportistas jóvenes, a manos de su propio entrenador, historia que está basada en hechos reales.

La caída aborda varios temas socials dentro del deporte olímpico Foto: Especial

La mexicana competía con la danesa Connie Nielsen, la británica Billie Piper, y a Shefali Shah, de India.

Además de protagonizar "La caída", Karla Souza participó como productora en el filme dirigido por Lucía Puenzo.

Así desfiló la actriz mexicana

En la entrega 51 de Premios Emmy 2023, la actriz desfiló por la alfombra roja luciendo un vestido plateado, en la gala que se realizó en Nueva York y que reunió lo mejor de la televisión y streaming del mundo.

Los Emmys ganados por este filme se deben a la sinergia de proyectos exitosos que Amazon Studios y Filmadora han logrado consolidar en los últimos años; durante esta entrega número 51 de los Emmys Internacionales tuvieron tres nominaciones, siendo la gran ganadora "La Caída".

