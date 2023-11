Ke Huy Quan rinde un homenaje en la serie Loki al personaje que interpretó cuando era niño en Los Goonies

Ke Huy Quan, quien trabajó hace 23 años en Marvel y recientemente obtuvo el Oscar en la categoría de mejor actor de reparto por la cinta estadounidense “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), es parte de la segunda temporada de la serie Loki, que trata del hermano adoptivo de Thor y sus fans pueden disfrutar en Disney+.

Sin embargo, el actor vietnamita -estadounidense ya contaba con gran reconocimiento desde antes por su participación en filmes como Indiana Jones y el templo maldito (1984), donde dio vida al personaje de Tapón y también por Los Goonies (1985), en donde representó a Data, y es precisamente este personaje al que le rindió un homenaje en la nueva temporada de Loki, pero pocos lo habían notado.

Te puede interesar:

Loki, cuando y a qué hora ver el final de temporada

¿Cuándo y a qué hora se estrena el quinto episodio de Loki en Disney Plus?

Ke Huy Quan rindió un homenaje al personaje al que dio vida en Los Goonies

Al actor se le ha visto en la temporada dos de la serie de Marvel, dando vida al personaje de Ouroboros (OB), el jefe del departamento de Reparaciones y Avances, en el que se encarga de ser el inventor de toda la tecnología en la TVA, pero pocos de sus seguidores saben o identifican que en ella le rindió homenaje a Data, otro de los personajes que han marcado su trayectoria artística y que se caracterizó justamente por ser un niño sobresaliente y con gran ingenio, que inventaba aparatos con los materiales que encontraba a su paso.

Si no notaste ese pequeño detalle, puedes volver a ver la segunda temporada, que se estrenó el pasado 6 de octubre de 2023 y sólo tiene seis episodios, así te será más fácil identificar algunas similitudes entre Data y Ouroboros.

¿De qué trata la película de Los Goonies?

En esta película, un grupo de amigos, formado por Data (Jonathan Ke Quan), Brand (Josh Brolin), Mikey (Sean Astin), Gordi (Jeff Cohen), Bocazas (Bocón en Hispanoamérica), Andy (Kerri Green) y Stef (Martha Plimpton), se sumergen en una serie de aventuras para dar con el tesoro perteneciente a un pirata llamado Willy el Tuerto. Creen que al encontrarlo ayudarán a sus padres a solucionar las deudas que tienen y evitar que el vecindario donde viven sea destruido para poner en su lugar un campo de golf.