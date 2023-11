Mamá de Eiza González revela si hay planes de boda de la actriz con Mario Casas: “Iré pensando en el vestido”

El romance entre Eiza González y Mario Casas es uno de los más sonados de la farándula este 2023, aunque son pocos los detalles que se saben sobre cómo comenzó su historia, se han dejado ver más enamorados que nunca. Ante esto, la madre de la también modelo mexicana, Glenda Reyna, no evitó ser cuestionada sobre los rumores que existen de una posible boda entre los actores y reveló si es que aprueba el romance de su hija.

Mamá de Eiza González revela si hay planes de boda

En un encuentro con los medios, retomado por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal de YouTube, la reconocida diseñadora y empresaria fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a planes de boda entre Eiza González y Mario Casas, aunque se negó a dar detalles al respecto dijo no tener conocimiento de lo que ocurría en la vida personal de su hija y expresó el deseo de verla llegar al altar en el futuro.

En septiembre pasado surgieron las primeras fotografías de los actores. Foto: X @pablo_chagra

“Yo sigo diciendo que no sé nada. Yo estoy en México, ella está en otro lado del mundo. Yo a ella la veo feliz, en general, porque está trabajando, está haciendo una película más. Está bien, está con salud (…) En este momento no se habla ni de boda, ni de nada, cero. Está teniendo una vida de trabajo, de labor”, dijo Glenda Reyna.

¿Aprueba relación de Eiza González y Mario Casas?

Al preguntarle sobre si aprueba el romance se desvivió en halagos para el actor español destacando su atractivo físico: “Mi amor, espérame, es que es un guapo. En esta familia siempre hay buen gusto. No sé, yo ya hubiera brincado muy alto. Apenas se conocen y ya la están casando, se pasan (…) Si está enamorada y se dan anillo y se quieren… padrísimo, iré pensando en el vestido”.

Glenda Reyna indicó que respeta la vida privada de su hija y ante ello no sabe más de su nuevo romance, además reveló la promesa que le hizo a la actriz sobre sus parejas: “Yo no me meto, ni opino, ni pregunto, nada. Yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche. Lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, pero sino me lo tendría que haber callado”.