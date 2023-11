Empapada en sudor y con problemas para respirar, los alarmantes videos de Taylor Swift durante su concierto en Brasil

Este fin de semana Taylor Swift se encontró en el ojo del huracán luego de que en su primer concierto en Brasil una de sus fieles fanáticas falleció por un golpe de calor, pues el país se enfrenta una ola de altas temperaturas. Aunque la cantante lamentó el suceso e incluso canceló la segunda fecha que se celebraría la noche del sábado 18 de noviembre, su nombre sigue dando de qué hablar y en redes sociales han circulado videos que ya preocupan a los fans.

Taylor Swift aparece empapada en sudor y con problemas para respirar; fans se preocupan

A través de distintas plataformas como Twitter y TikTok, se han compartido distintas fotos y videos en los que se muestra a la cantante de "All too well" arriba del escenario en el Estadio Olímpico Nilton Santos mientras deleitaba a sus fans con un espectacular show, pero algo que llamó la atención fue el estado de salud de la intérprete, pues aparentemente presentó problemas para respirar y su cuerpo se encontraba empapado de sudor.

Las imágenes han dividido opiniones. (Foto: Captura de pantalla)

Cabe recordar que Brasil se enfrenta a una ola de calor que ha dejado sensaciones térmicas de hasta 60 grados, esto aunado a la energía que Taylor Swift tiene en cada presentación al cantar en vivo, bailar y recorrer todo el escenario, la habrían llevado a tomarse varios segundos para recuperar el aire. Por supuesto, sus admiradores le demostraron su apoyo y le dieron tiempo para que se recuperar, aunque esto no libró al espectáculo de la trágica muerte de una joven.

En uno de los videos que ya le dieron la vuelta al mundo se ve a la cantante y compositora con un look de body y falda de flecos terminando una coreografía e inmediatamente se queda quieta tratando de recuperar el aire debido al calor extremo. La situación hizo que muchos de los swifties mostraran su preocupación con comentarios como "la abuchean y ella casi no podía respirar" o "le estaba faltando el aire, me siento mal por ella".

Así intentaba respirar. (Foto: Captura de pantalla)

Otra toma mostró a la cantante con un look verde de brillos, mientras que su cuerpo entero estaba repleto de sudor, asimismo, su cabello estaba empapado y las imágenes dividieron opiniones, pues mientras algunos de sus fans aseguran que lo de ese día fue profesionalismo, otros más acusaron a Taylor Swift y a su equipo de la muerte de una fan.

"No fue culpa de ella", "Taylor Swift y toda su producción tienen manchadas las manos, pero no les importa", "no se merece todo el hate que está recibiendo", "no es culpa de ella todo lo que pasó" y "no me quiero imaginar lo que debió haber sido para la gente que estaba en el campo toda aplastada.