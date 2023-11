Billboard Music Awards: ¿Dónde y a qué hora ver la entrega de premios? Conoce a todos los nominados

Este domingo 19 de noviembres se celebra una edición más de los Billboard Music Awards que reconocen a lo mejor de la industria a nivel mundial. Taylor Swift es una de las artistas que lidera la lista con el mayor número de nominaciones y de obtener más de cinco podría superar el récord de Drake, quien hasta el momento ha hecho historia con 34 galardones.

Horario y dónde ver los Billboard Music Awards 2023

A diferencia de otros años, este domingo los Billboard Music Awards se transmitirán a través de BBMAs.watch y en las redes sociales oficiales. En México fanáticos podrán seguir de cerca la ceremonia a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro del país y se informó que la presentación de los artistas fue grabada previamente con la intención de crear un espectáculo en grande.

Entre los artistas que se presentarán destacan Karol G, Peso Pluma, Stray Kids, NewJeans, Bebe Rexha y Mariah Carey, quien deleitará con su voz en el tema “All I Want For Christmas Is You” por el que ya es conocida gracias a sus impactante videoclips y también será reconocida con el Billboard Chart Achievement Award.

Nominados en los Billboard Music Awards 2023

La cantante Taylor Swift encabeza la lista como la artista con el mayor número de nominaciones al estar en 20 categorías, a punto de romper el récord de Drake. Le siguen Morgan Wallen y SZA que tienen 17 menciones, así como The Weeknd con 16 y Drake y Zach Bryan con 14.

En cuanto a los artistas latinos con el mayor número de nominaciones se encuentran Bad Bunny y Peso Pluma, así como Eslabón Armado y Karol G. Este año destaca la presencia del regional mexicano entre las categorías con cantantes como Carin León, Natanael Cano y Grupo Frontera.

Mejor artista

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Mejor artista nuevo

Bailey Zimmerman

Ice Spice

Jelly Roll

Peso Pluma

Zach Bryan

Mejor artista masculino

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

The Weeknd

Zach Bryan

Mejor artista femenina

Beyoncé

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Mejor Dúo/Grupo

Eslabón Armado

Fifty Fifty

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Metallica

Mejor artista Billboard 200

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Mejor artista hot 100

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Mejor compositor hot 100

Ashley Gorley

Jack Antonoff

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor productor hot 100

Jack Antonoff

Joey Moi

Metro Boomin

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor artista canciones de streaming

Drake

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor artista canciones en radio

Miley Cyrus

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Artista con mayores ventas de canciones

Jason Aldean

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Oliver Anthony Música

Taylor Swift

Taylor Swift tiene el mayor número de nominaciones en los Billboard Music Awards 2023. Foto: IG @taylorswift

Mejor artista Billboard global 200

Bad Bunny

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista Billboard global (excepto EU)

Bad Bunny

Ed Sheeran

NewJeans

Taylor Swift

The Weeknd

Mejor artista de R&B

Beyoncé

Chris Brown

Rihanna

SZA

The Weeknd

Mejor artista masculino de R&B

Chris Brown

Miguel

The Weeknd

Mejor artista femenina de R&B

Beyoncé

Rihanna

SZA

Mejor artista R&B gira

Beyoncé

Bruno Mars

The Weeknd

Mejor artista de rap

21 Savage

Drake

Lil Baby

Metro Boomin

Travis Scott

Mejor artista rap masculino

21 Savage

Drake

Travis Scott

Mejor artista rap femenina

Doja Cat

Ice Spice

Nicki Minaj

Mejor artista rap tour

50 Cent

Drake

Snoop Dogg & Wiz Khalifa

Mejor artista country

Bailey Zimmerman

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor artista masculino country

Luke Combs

Morgan Wallen

Zach Bryan

Mejor artista femenina country

Lainey Wilson

Megan Moroney

Taylor Swift



Mejor dúo/grupo country

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Mejor artista de giras country

Jelly Roll

Noah Kahan

Stephen Sanchez

Steve Lacy

Zach Bryan

Mejor dúo/grupo de rock

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Metallica

Mejor artista de rock en gira

Coldplay

Depeche Mode

Elton John

Top artistas latinos

Bad Bunny

Eslabon Armado

Fuerza Regida

KAROL G

Peso Pluma

Mejor artista masculino latino

Bad Bunny

Peso Pluma

Raw Alexander

Mejor artista femenina latina

Karil G

Rosalía

Shakira

Top latino dúo/grupo

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Mejor artista latino gira

Daddy Yankee

Karol G

RBD

Mejor álbum Billboard 200

Drake & 21 Savage por “Her Loss”

Metro Boomin con “HEROES & VILLAINS”

Morgan Wallen con “One Thing At A Time”

SZA con “SOS”

Taylor Swift con “Midnights”

Mejor artista K-Pop global

Jimin

NewJeans

Stray Kids

Tomorrow x together

Twice

Mejor artista K-Pop en tour

Blackpink

Suga

Twice

Mejor artista Afrobeats

Burna Boy

Libianca

Rema

Tema

Wizkid

Mejor artista dance/electrónica

Beyoncé

Calvin Harris

David Guetta

Drake

Tiësto

Mejor álbum de R&B

Beyoncé “RENAISSANCE”

Brent Faiyaz “WASTELAND”

Drake “Honestly, Nevermind”

Steve Lacy “Gemini Rights”

SZA “SOS”

Mejor artista cristiano

Brandon Lake

Elevation Worship

for KING & COUNTRY

Lauren Daigle

Phil Wickham

Mejor artista góspel

CeCe Winans

Elevation Worship

Kanye West

Kirk Franklin

Maverick City Music

Mejor banda sonora

Barbie: The Album

Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By

ELVIS

Metro Boomin Presents Spider-Man: Across the Spider-Verse

Top Gun: Maverick

Mejor álbum rap

Drake & 21 Savage por “Her Loss”

Future con “I Never Liked You”

Lil Baby por “It’s Only Me”

Metro Boomin por “HEROES & VILLAINS”

Travis Scott con “UTOPIA”

Mejor álbum rock

HARDY por “The mockingbird & THE CROW”

Jelly Roll con “Whitsitt Chapel”

Noah Kahan con “Stick Season”

Steve Lacy con “Gemini Rights”

Zach Bryan por “American Heartbreak”

Mejor álbum latino