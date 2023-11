Anahí reapaeece en redes tras abandonar concierto de RBD en ambulancia y da una triste noticia

Durante las últimas horas el nombre de Anahí ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se dio a conocer un video en el que se muestra el momento exacto en el que abandonó el último concierto de RBD en ambulancia por lo que las imágenes provocaron una gran preocupación entre sus fans, no obstante, tras todo el revuelo que se originó la querida cantante reapareció en plataformas digitales y confirmó una triste noticia.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Anahí se reportó luego de haber abandonado en ambulancia el último show que RBD ofreció en Sao Paulo, Brasil y para empezar su comunicado señaló que tiene el corazón destrozado por haber abandonado a su público de tal manera, no obstante, señaló que tuvo que hacerlo por temas de salud y enfatizó en que es la primera vez que lo hace en su carrera.

Sigue leyendo:

Andrea Torre, "La Nena" en "Una Familia de Diez", tiene cáncer de mama: "una noticia fuerte"

Aseguran que Carlos Villagrán “Kiko” está luchando contra el cáncer: “está en quimioterapias”

Anahí abandonó el concierto de RBD a cuatro canciones de finalizar la presentación. Foto: Redes

“Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido” comenzó Anahí su comunicado, el cual, fue escrito tanto en español como en portugués para que su público carioca pudiera recibir su mensaje con total facilidad.

Anahí confirma una triste noticia sobre su estado de salud

En otro momento de su comunicado, Anahí señaló que desde hace días había experimentado distintos malestares físicos, por lo que tras haberse sometido a una serie de estudios los médicos le diagnosticaron una severa infección en los riñones, por lo que ya se encuentra en tratamiento para poder recuperarse lo más pronto posible y para finalizar volvió a ofrecer disculpas a su público por haberse retirado del escenario de una forma tan abrupta.

Anahí confirmó tener una infección en los riñones. Foto: IG: anahi

“He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor. Estoy en manos de los doctores y por el momento pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño Brasil y les pido una enorme disculpa por haberme tenido que ir faltándome 4 canciones para terminar el show”, finalizó Anahí.

¿RBD cancela su gira tras la enfermedad de Anahí?

Hasta el momento, RBD no ha emitido ningún tipo de comunicado en el que se detalle qué es lo que pasará con el resto de su gira, por lo que, por ahora, las fechas que tienen programadas para los próximos días siguen en pie.

Los intérpretes de éxitos como “Sólo quédate en silencio” y “Tras de mí”, tienen programado dos conciertos más en Brasil para este fin de semana para en los días siguientes volver al país y cerrar su gira con conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

RBD no ha cancelado sus próximos conciertos. Foto: IG: rbd_musica

Es importante señalar que Anahí no es la única integrante de “RBD” que se encuentra pasando por un mal momento en cuanto temas de salud pues Dulce María hace un par de días reveló haber sido afectada por un misterioso virus que la hizo perder la voz, no obstante, también refirió que ya se encontraba bajo tratamiento y aparentemente va evolucionando favorablemente pues también estuvo presente en el último concierto de la banda y no tuvo ningún contratiempo.