Michelle Vieth revela que perdió su patrimonio tras el paso de Otis en Acapulco: “se destruyó todo”

Michelle Vieth fue una de las celebridades afectadas por el paso del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero pues resulta que el poderoso ciclón dejó devastado el “Hotel Miami Acapulco”, el cual, es propiedad de su familia desde hace más de medio siglo, además, visiblemente consternada, reveló que su abuelita de 89 años de edad no ha querido comer por lo triste que se encuentra y dicha situación la tiene sumida en una fuerte depresión.

Fue durante una entrevista para las cámaras de “Venga la Alegría” donde Michelle Vieth confirmó que el patrimonio de su familia quedó completamente destruido, además, señaló que el servicio eléctrico no se ha podido reestablecer en la zona desde el paso del ciclón, es decir, hace tres semanas, por lo que se ha dado a la tarea de llevarles víveres constantemente, no obstante, en cada ocasión que regresa lo hace sumamente afectada por la complicada situación que se atraviesa en la costa guerrerense.

Michelle Vieth revela que Otis dejó más que afectaciones materiales

En otro momento de la charla, Michelle Vieth expresó especial preocupación por su abuelita, quien tiene 89 años de edad y desde el paso de “Otis” no ha querido comer ni salir de la propiedad, por lo que para ayudarla se encargará de llevarle un generador eléctrico para que al menos pueda conservar los alimentos que le llevan.

“Efectivamente, se destruyó todo y estamos, como podemos levantándonos y ayudándonos unos a los otros porque ahorita tristemente la situación sigue muy complicada (…) regreso súper triste, súper deprimida, porque finalmente es mi hogar y ha sido el hogar de mi familia por más de cinco generaciones, mi abuela de 89 años no quiere comer, ella está allá y no se quiere salir de la propiedad, voy a llevar un generador eléctrico porque no puede estar sin luz, llevan tres semanas sin luz”, comentó Michelle Vieth, quien personalmente se ha encargado de recolectar víveres y llevarlos a la zona afectada.

El horel de la familia de Michelle Vieth resultó sumamente afectado. Foto: IG: michellevieth

Michelle Vieth pide ayuda económica para no perder su patrimonio

Ante el desafortunado momento por el que atraviesa la familia de Michelle Vieth, la actriz decidió pedir ayuda económica a través de sus redes sociales donde apeló al buen corazón de las personas y se comprometió a que cada peso que le donen será destino a la reconstrucción del “Hotel Miami Acapulco” y fue en dicho post donde mostró imágenes de lo afectado que quedó su patrimonio familiar.

“Duele el alma compartir estas imágenes, no está siendo nada fácil… No hay palabras, solo se puede vivirlo y con ayuda dar lo mejor que uno puede. GoFundMe Gracias de nuestra familia a las suyas por apoyarnos. Dios los bendiga y les multiplique siempre lo que nos ayudan y desean”, fue el texto con el que Michelle Vieth solicitó donaciones económicas.

Michelle Vieth pidió ayuda económica en redes sociales. Foto: IG: michellevieth

Cabe señalar que, Michelle Vieth pretende reunir la cantidad de 300 mil dólares para la reconstrucción del hotel de su familia, sin embargo, apenas ha conseguido 3 mil 100 dólares, por lo que ha pedido darle difusión a esta campaña que además de beneficiar a su familia también será positivo para decenas de familias que trabajaban de forma directa e indirecta en este lugar.