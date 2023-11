Tini Stoessel se apodera del rubio con un look dinámico y juvenil que todas querrán llevar en el 2024

Los cambios de look de fin de año están a la orden del día y prueba de ello es la nueva apariencia que presumió la querida Tini Stoessel por medio de redes sociales, donde no dudó en compartir un poco de su renovada imagen, con la cual se despide de la melena larga y castaña para darle paso a un look más sensual centrado en una de las tendencias de tinte del próximo 2024: el rubio platinado.

Además de aportar luz al rostro, el tinte elegido por Tini Stoessel es perfecto para destacar el bronceado de las pieles latinas, por lo cual puede convertirse en una opción viable para las mujeres que buscan verse renovadas el próximo año y que no temen en experimentar con un cambio de 180 grados, tal y como hizo la creadora de "La Triple T".

Previo a platinarse el cabello, la intérprete argentina optó por recortar un poco su melena / IG: tinistoessel

Tini Stoessel cambia de imagen: así luce el rubio platinado

Fue por medio de sus instastories que la intérprete de "Por el resto de tu vida" decidió dar un vistazo a sus seguidores del look con el que podrá vérsele, mismo que fue realizado en un exclusivo salón de belleza ubicado en Miami, donde curiosamente trabajan personas de origen argentino.

Así, en un aire familiar y bajo las manos del reconocido estilista Ulises Naón, Tini terminó por decolorar su cabello, apostándole a un look que le da un aire audaz a su expresión, la cual siempre se ha distinguido por su ternura y estética. Pero, para desgracia de los fanáticos de la cantante, lo cierto es que su cabello no se pudo ver en su totalidad debido a que en sus fotos portó un gorrito negro que cubrió la mayoría de su cabeza, dejando ver a penas unos centímetros de su cabello.

Este es el look con el que Tini conmocionó las redes / IG: tinistoessel

Curiosamente, el cambio de look de la argentina que es recordada por protagonizar la serie de Disney titulada "Violetta" coincidió con la apariencia renovada de su expareja, Rodrigo de Paul, futbolista con el que la intérprete sostuvo una relación sólida por cerca de dos años.

Ante esto, la posibilidad de que la pareja haya retomado su romance ha comenzado a despertar rumores entre su comunidad de fans, la cual se muestra complacida con la idea de que los famosos vuelvan a ser novios, esto luego de que en agosto de este año se hiciera oficial su ruptura, misma que se especula que pudo ser momentánea, ya que existen algunas versiones que afirman que los tortolitos ya están viviendo juntos otra vez, algo que no ha sido confirmado ni por Rodrigo ni por Tini.