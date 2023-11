3 razones por las que Lisa de BLACKPINK es la mejor bailarina del K-Pop

Lalisa Manoban, simplemente conocida como Lisa, es famosa por ser la rapera y bailarina principal de BLACKPINK, pero también ha destacado por su talento al cantar, ya que sus canciones "MONEY" y "LALISA" se han colocado entre las más escuchadas de las plataformas de streaming.

Aunque solamente cuenta con dos sencillos como solista Lisa de BLACKPINK ha enamorado a todos con sus poderosas coreografías y lo buena que es moviendo su cuerpo, pues ha sido nombrada como "la mejor bailarina del K-Pop" superando a otras artistas como Momo de Twice o Seulgi de Red Velvet.

(Créditos: Instagram @lalalalisa_m)

¿Por qué Lisa es llamada "la mejor bailarina del K-Pop"?

Existen muchas razones por las que Lisa de BLACKPINK podría ser nombrada "la mejor bailarina" de toda la industria, ya que se ha atrevido a hacer cosas que pocos harían y se ha convertido en una de las más queridas debido a su gentileza, empatía y humildad. Sin embargo, existen tres motivos que realmente la colocan como una artista única.

Participó en un cabaret

Lisa ha sido la primera artista de K-Pop en presentarse en un cabaret. Pese a que recibió duras críticas, la bailarina siguió con su decisión y dejó claro que es sumamente profesional. De hecho, pocos artistas han llegado a presentarse en shows como esos y quienes lo han hecho son mundialmente reconocidos como es el caso de Beyoncé o Christina Aguilera. Además, agotó todas las fechas y fue un éxito total en ventas.

(Créditos: Instagram @lalalalisa_m)

No es coreana

La mayoría de las estrellas de K-Pop son coreanas y quienes no lo son difícilmente logran colocarse entre los más populares de la industria. Sin embargo, Lisa ha logrado destacar no solo como bailarina, si no como cantante y rapera en Corea del Sur. De hecho, es considerada una de las extranjeras más exitosas de dicho país. Por si fuera poco, es una de las artistas con más seguidores en redes sociales y la más popular de su grupo BLACKPINK.

Fue al ejército

La maknae de BLACKPINK llegó al ejército como parte de un reto, pero hasta el momento ha sido la única de las bailarinas principales de K-Pop que lo ha hecho. Aunque fue duro, logró superar las dificultades y demostró que no solamente tiene talento para moverse, sino que es sumamente disciplinada y constante.

