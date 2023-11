Alfredo Adame estrena rostro tras "arreglitos" y pretende reducirse una parte de su cuerpo

Luego de varios meses alejado de los reflectores, Alfredo Adame reapareció ante distintos medios de comunicación para presumir su nueva imagen con la que asegura se quitó quince años de encima pues resulta que el histrión detalló que se sometió a una serie de “arreglitos estéticos” que le han caído de maravilla y aunque confesó que hace unos años criticaba a quienes se sometían a este tipo de operaciones ahora es un entusiasta de estos procedimientos y hasta adelantó que su próxima visita al quirófano podría ser para reducirse una zona muy íntima de su cuerpo.

Estas declaraciones de Alfredo Adame fueron realizadas durante un encuentro que tuvo con distintos medios de comunicación justo después de haber visitado una clínica estética y durante la charla, el autonombrado “Golden Boy” señaló que hace aproximadamente siete meses le propusieron someterse a un tratamiento estético y debido a que consideraba que no tenía nada que perder, aceptó y en seis meses ya se había quitado 15 años de encima por lo que reconoció a sus médicos.

¿Alfredo Adame pretende reducir el tamaño de su miembro?

Tras los increíbles resultados obtenidos, Alfredo Adame, pretende seguir quitándose años de encima y ahora se encuentra recibiendo un tratamiento para darle mayor firmeza a su cuello, por lo que esto dio pie a que una reportera lo cuestionara si aprovecharía el poder de la medicina para alargarse el miembro, pues en el pasado Carlos Trejo ha aprovechado este tema para ridiculizarlo, sin embargo, el histrión dijo sentirse conforme al respecto, aunque confesó si le hubieran hecho esta oferta de joven la hubiera tomado pero para reducir el tamaño de su órgano reproductor, aunque dejó ver que todavía lo podría considerar ya que asegura todavía “estar al tiro”.

Alfredo Adame asegura haberse quitado 15 años de encima con sus "arreglitos". Foto: IG: Multimedios

“No, a mí, sí hacen reducciones, órale, yo le entró, alargamiento para qué, yo ya tuve cuatro hijos, tuve tres esposas, tuve doscientas mujeres en mi vida, pero ahorita ya para qué, eso me lo hubieran dicho hace 30 años, aunque no es necesario eeh, mis niveles de testosterona los checo cada tres meses y estoy al tiro, a las pruebas me remito”, fueron las palabras de Alfredo Adame, quien también aseguró estar en un gran momento en el plano sexual pues con su nueva imagen tiene “la mentalidad de un chavo de 25”.

Alfredo Adame está abierto al amor

Al ser cuestionado por el plano romántico, Alfredo Adame señaló que no se encuentra buscando un amor, sin embargo, aclaró que si llegará alguien a su vida con ciertas cualidades le abriría las puertas al amor de nueva cuenta.

“Si me encuentro una mujer decente, con valores, con principios, que no sea interesada, ambiciosa, que no quiera facturar, que no quiera bajarme dinero y todo ese rollo con todo gusto”, finalizó Alfredo Adame.