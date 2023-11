Daniel Bisogno: exnovio lo acusa de darle drogas para tener intimidad

El pasado 18 de octubre se desató un fuerte rumor que generó angustia entre los fans de uno de los conductores más queridos del gremio del espectáculo, Daniel Bisogno, esto debido a que trascendió información que apuntó a que el conductor estaba en terapia intensiva. Desde entonces, el famoso presentador se encuentra en el centro de los reflectores y ahora el furor entorno a Bisogno ha aumentado luego de que el amigo de Pati Chapoy ha sido centro de fuertes acusaciones.

Dichos señalamientos habrían sido hechos por parte de su expareja y fue a través del programa de espectáculos "Chisme no like" que en días pasados se reveló que existen audios en los que Daniel Bisogno se desahoga y cuenta todo lo negativo que piensa y sabe sobre sus colegas del programa vespertino de la farándula.

Bisogno regresó a Ventaneando visiblemente más delgado tras su enfermedad. Foto: Ventaneando

Daniel Bisogno es acusado de drogar a sus novios

Sin embargo, ahora las acusaciones son más fuertes que nunca, pues el famoso conocido como "El Muñe" ha sido señalado por dar sustancias adictivas a sus parejas o "ligues" con el objetivo de que accedan, de manera más sencilla, a tener intimidad con él, algo que está penado por la ley.

En el programa de espectáculos difundido por internet le cambiaron el nombre al supuesto exnovio de Bisogno por seguridad para que brindara sus declaraciones al citado medio digital, en donde reveló que además "El muñe" siempre trae bolsitas con polvo blanco en las fiestas.

“Los emborracha muy rápido (...) Después de verte ebrio te ofrece cocaína, es como una estrategia que tiene porque lo hace con todo el mundo", reveló la presunta víctima anónima.

El presentador de este programa, Javier Ceriani, aseguró durante la entrevista censurada que la víctima les envió las pruebas pertinentes para demostrar lo que ocurrió con Daniel Bisogno, mismas que provenían de cuentas verificadas y datos que pudieron ser comprobados.

Además, recientemente en "Chisme No Like" dijeron que tienen unos audios del llamado "Judas de Ventanendo", presuntamente se tratan de pruebas que emitió de igual manera el ex de Bisogno, quien lo habría grabado cuando eran pareja, donde se quejaba de Pedro Sola, de Pati, sin embargo, estas son versiones que no han sido comprobadas aún.

