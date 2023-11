Angélica Vale revela el mágico tratamiento que la hizo perder 20 kilos de peso

La apariencia física es un parámetro que hombres y mujeres buscan pulir en muchas ocasiones. Más aún, si son personalidades del deporte o mundo artístico. Justo esto le pasa a Angélica Vale, la actriz con más de 4 décadas de trayectoria que recientemente confirmó que, luego de muchos esfuerzos, logró mejorar su estado físico atlético.

Con un tratamiento especial que encontró y le cambió la vida, la actriz que triunfa en el musical "Vaselina" y que pronto participará del cuerpo de conductores del programa "Hoy" según reveló Andrea Legarreta, confesó qué hizo para perder 20 kilos de peso y lucir espectacular en el escenario, algo que la tiene muy contenta al llegar a los 48 años de edad.

Así lucía Angélica en su etapa con sobrepeso. Foto: Especial

¿Qué hizo Angélica Vale para perder 20 kilos?

Abierta a recibir a los medios de comunicación durante su festejo de cumpleaños, Angélica Vale se dio tiempo para revelar qué la hizo perder 20 kilos de peso.

"¿Verdad? Me hicieron un tratamiento hormonal, por fin le atinaron. Se acuerdan que yo les decía que no me lo había comido, ya con el tratamiento vimos que sí fue un problema hormonal. Por fin una doctora le atinó y ya empecé a bajar", confesó la hija de Angélica María.

Ante la sorpresa que generó, Vale abundó en este proceso que le ha dado una nueva perspectiva de su estado físico.

"He perdido como 20 kilos. Sí me cuido, estoy con una aplicación que me ayuda a medir calorías y eso, me cuido, tampoco es que le doy el dedazo al pastel todos los días. Yo creo que bajaré un poquito más y creo que mi mamá me dice más cosas que mi marido, ella es la más feliz".

Deja claro que nunca estuvo gorda, pero la gente decía que sí

Con la misma franqueza, Angélica indicó que ella nunca se percibió como una mujer gorda, incluso recordó su etapa en "Soñadoras", telenovela donde posó en bikini.

"Empecé desde febrero y porque nunca había estado tan gorda tampoco. Si se fijan, si ven mi historial de fotos en 'Soñadoras', me empezaron a decir gorda por el personaje de esa novela que era bulímica que todo el tiempo decía 'estoy gorda'. En mis fotos de antes de embarazarme, nunca fui gorda, no soy la más flaca del universo y hace que tenga un cuerpo diferente, pero gorda nunca fui hasta que tuve a mi segundo hijo, con Daniel me partió el hocico y fue un cambio hormonal horrible y hasta que no le atiné a la doctora", describió.

Para culminar, aclaró que afortunadamente nunca tuvo un trastorno de alimentación y eso lo agradeció a su trabajo.

"Nunca tuve un trastorno, pero lo hubiera tenido si no hubiera hecho 'Soñadoras'. Al hacer la novela me dijeron pues todos los problemas que podían venir si me ponía yo de bulímica o anoréxica, me dio mucho miedo y nunca lo hice, pero el trauma si lo tuve siempre porque la gente lo empezó a decir y quedé con ese estigma. Yo salí en bikini en esas novelas", contó.

Al calce del mismo tema, Angélica dejó claro que nunca se hará una cirugía estética ya que "No conocen lo collona que soy yo en la vida. Yo no me meto cuchillo ni me hago cosas raras así de a grapa".

