Querido actor de "Juego de Tronos" anuncia la muerte de su hija de 21 semanas de gestación

Los fans de "Juego de Tronos" se vistieron de luto este fin de semana, luego de que el querido actor Thor Björnsson, quien interpretó a Ser Gregor Clegane "La Montaña" en la exitosa serie de HBO, dio a conocer que la bebita que él y su esposa llevaban semanas esperando falleció repentinamente en el vientre de su madre. Para dar la noticia compartieron conmovedoras fotografías en familia y enviaron un triste mensaje.

Muere la hija de Thor Björnsson y Kelsey Henson, así dieron la noticia

Fue el propio actor y atleta de fuerza profesional quien dio la triste noticia a través de redes sociales con una serie de fotografías en las que se le ve consolando a su esposa en una camilla de hospital; mientras que en unas postales más la pareja dejó ver el lado más privado de la familia al mostrar a la pequeña de 21 semanas de gestación. Asimismo, agregaron un conmovedor mensaje que le tocó el corazón a sus seguidores de Instagram.

Así dieron la triste noticia. (Foto: IG @thorbjornsson y @kelc33)

Como adelantábamos, fue por medio de su cuenta oficial de Instagram en una publicación conjunta donde Thor Björnsson y Kelsey Henson dieron a conocer que su embarazo de a penas 21 semanas no se logró.

"Con gran dolor anunciamos el nacimiento de nuestra hija, Grace Morgan Hafthorsdottir, nacida el 8 de noviembre a las 21 semanas y media de gestación. Después de una notable disminución en el movimiento descubrimos que su corazón había dejado de latir", fueron las palabras con las que iniciaron el post de Instagram en el que los fans de "Juego de Tronos" dieron sus condolencias.

Posteriormente, los famosos que también son padres de un pequeño niño agregaron otras palabras en las que destacaron que no tienen palabras para hablar del dolor que sienten por la muerte de su bebé.

La pareja sostuvo en manos a la bebé. (Foto: IG @thorbjornsson y @kelc33)

"Las palabras no pueden describir nuestro dolor por esta pérdida o nuestra felicidad por poder pasar tiempo con nuestra hija. Ella es absolutamente hermosa, con pestañas y cejas rubias y una pequeña sonrisa para mamá y papá. El amor que sentimos por ella es abrumador", añadieron para sincerarse con los fans a quienes a penas el mes pasado de octubre les compartieron que serían padres por segunda ocasión.

En el conmovedor mensaje en el que se despidieron de su hija, la pareja también precisó que el dolor y el amor que sienten en este momento los acompañará de por vida. "Todas nuestras esperanzas y sueños para ella nos han sido arrebatados pero sé que estaré con ella otra vez. Su espíritu vive a través de nosotros y sus hermanos", se lee en la publicación.

Finalmente, Thor Björnsson pidió a sus seguidores que le den privacidad a su familia en este momento tan difícil y duro.

(Foto: IG @thorbjornsson y @kelc33)

Thor Björnsson y su esposa dieron la noticia del embarazo hace unas semanas

El pasado 19 de octubre el actor y la también deportista Kelsey Henson usaron sus cuentas de Instagram para compartir su emoción con sus seguidores, pues en una foto en familia y junto a su otro hijo, revelaron las primeras imágenes del ultrasonido para presumir la llegada de una nueva miembro al clan. Es por ello que la reciente muerte de la bebé tomó por sorpresa a los fans, que no dudaron en enviar condolencias a Björnsson y a su esposa.

"La vida es preciosa y no podría estar más feliz de anunciar que nuestra familia está creciendo. ¡Kelsey está embarazada de 19 semanas con un niño sano que no podemos esperar a conocer! Ps @kelc33 no quiere saber el sexo de este embarazo, ¡así que todos tendrán que esperar como yo!", se leía en la publicación, aunque este fin de semana se reveló que se trató de una niña.

Cabe destacar que Thor Björnsson también compartió un video de casi 13 minutos en YouTube en el que él y su esposa contaron cómo fue su aventura para lograr el embarazo y cuáles fueron las dificultades que tuvieron para que Henson quedara en cinta.