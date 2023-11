Nico Haza cumple 24 años: así luce el guapo hijo de Ludwika Paleta

Durante las últimas horas los nombre de Ludwika Paleta y Nicolás Haza han encabezado las listas de tendencias de distintas plataformas digitales y esto se debe a que la talentosa y querida actriz de telenovelas le dedicó un emotivo menaje a su hijo por su cumpleaños número 24 con el cual, conmovió a todos sus seguidores, a quienes también dejó sorprendidos debido a que publicó una serie de fotografías en las que mostró cómo ha sido la evolución física de su apuesto heredero.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la mañana de este domingo 11 de noviembre la hermana de Dominika Paleta realizó la publicación en cuestión, la cual, como se dijo antes, consistió en un breve video conformado por distintas fotografías en las que presumió a su hijo a lo largo de las diferentes etapas de su vida, por lo que se le pudo ver dese que era un bebé hasta la actualidad que ya está convertido en todo un hombre.

Ludwika Paleta publicó esta foto inédita junto a su hijo. Foto: IG: ludwika_paleta

En adición al referido video, la talentosa actriz de origen polaco acompañó estas imágenes con un breve, pero conmovedor texto en el que además de felicitar a su hijo por su cumpleaños número 24, también aprovecho para expresarle lo orgullosa que está por ser su madre y por la extraordinaria persona en la que se ha convertido con el paso de los años.

“Me faltan las palabras para decirte lo mucho que te amo y lo orgullosa que estoy de la hermosa persona que eres. Feliz cumpleaños mi amor, Nico” fue el texto que Ludwika Paleta le escribió a su heredero, quien en respuesta al detalle de la actriz fue breve y solo se limitó a escribir “Te amo más” y para acompañar su comentario agregó una serie de emojis de corazón.

¿Quién es Nico Haza?

Nicolás Haza nació el 11 de noviembre de 1999, es el primogénito de Ludwika Paleta, su padre es el actor y productor, Plutarco Haza, por lo que el joven nació en el seno de una familia más que allegada al ambiente artístico.

Durante su infancia y gran parte de su adolescencia, Nico Haza se mantuvo alejado de los reflectores pues su madre, como lo ha declarado en más de una ocasión pretendía que fuera él quien tomara la decisión de ser o no una persona pública, no obstante, en cuanto tuvo la oportunidad decidió seguir los pasos de sus famosos padre y primero se formó dentro de la dirección y producción, posteriormente incursionó en la música donde su carrera ha tenido una mayor proyección, no obstante, hace unos cuantos meses también comenzó su andar en la actuación donde dejó en claro que heredó el talento de su madre.

Así luce actualmente Nico Haza. Foto: IG: niicohaza

Cabe mencionar que, a su corta edad y debido a que es un joven muy apuesto, Nico Haza ha acaparado la atención de los medios por sus múltiples romances y por sus pretendientes del medio, no obstante, se desconoce si actualmente se encuentra saliendo con alguien o si está de nuevo en la soltería.