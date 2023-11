Aracely Arámbula no le dio permiso a los hijos de Luis Miguel para ir a la boda de Michelle Salas

Después de que se diera a conocer que Luis Miguel tendrá que presentarse ante la fiscalía de la Ciudad de México debido a presunta demanda que le interpuso Aracely Arámbula por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos Miguel y Daniel; una fuente cercana al cantante reveló que la actriz aparentemente es la que no deja que "El Sol" esté cerca de sus hijos, al grado que no los dejó ir a la boda de su media hermana Michelle Salas.

La revista Tv Notas publicó este viernes un reporte basado en declaraciones a fuentes cercanas al artista, de 53 años, que aseguran que la protagonista de "La Doña" quiere perjudicar la imagen del intérprete de "La incondicional" aunque eso implique afectar la situación financiera de sus hijos. Asimismo, declaró que es Arámbula es la que se ha negado a que Luis Miguel se reúna con los menores, que ahora tienen 16 y 14 años.

Sigue leyendo:

VIDEO: Luis Miguel y Michelle Salas tienen un hermoso momento al final de un concierto

Aracely Arámbula: aseguran que rechazó los millones de dólares que le depositó Luis Miguel, "no recogió el dinero"

Aracely Arámbula no permite que Luis Miguel vea a sus hijos Foto: Archivo

Aracely Arámbula prohibió a sus hijos ir a la boda de Michelle Salas

De acuerdo a lo que dejó ver la revista, Michelle Salas sí invitó a sus hermanos a su boda con el empresario Danilo Díaz, la cual se realizó el pasado mes de octubre en Italia y en la que también estuvo presente el cantante de "Suave", por lo que era el momento perfecto para que los jóvenes se reencontraran con su papá, el cual supuestamente no ven desde que se separó de "La Chule".

"Se sabe que a Luis Miguel no se le ha permitido ver a sus hijos durante todo este tiempo, incluso no se autorizó que los niños asistieran a la boda de Michelle Salas, para reunirse con su padre y media hermana", indicó la famosa revista de espectáculos en su más reciente publicación, en el que la supuesta fuente cercana al intérprete, asegura que es la protagonista de telenovelas la que ha mantenido alejados a Miguel y Daniel.

Michelle Salas habría invitado a sus hermanos Miguel y Daniel a su boda IG @michellesalasb

¿Aracely Arámbula demandó a Luis Miguel por la pensión?

Según la información de la famosa revista, Arámbula canceló la cuenta en la que "Luismi" le depositaba la pensión de sus dos hijos, esto con el fin de presuntamente provocar problemas y señalar al artista de mal padre. De igual forma, la actriz se ha negado en reunirse con los representantes legales de su expareja para negociar el monto que le debe dar a los jóvenes, a pesar de que esto perjudique la situación económica de los menores.

Ante la negativa, según señala el medio, Luis Miguel hizo un depósito millonario para la manutención de sus hijos, no obstante, Aracely Arámbula se negó a tomarlos. Es así como recientemente la artista, de 48 años, demandó al cantante por el presunto delito de atentado contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de los menores Miguel y Daniel.