“Tótem” muestran otra realidad mexicana

México enfrenta varios problemas sociales que son importantes, pero no son las únicas cosas que pasan en el país, por eso para la actriz Monserrat Marañón y la cineasta Lila Avilés es importante llevar a la ficción otro tipo de historias como “Tótem”, donde se narra la intimidad de una familia que también pasa por crisis emocionales.

“Es absolutamente importante contar más historias. Ahora sólo vemos cosas de narcos, guerras y desaparecidos, está bien mostrarlas, porque no las vamos a negar, pero hay más que eso y en esta película vemos a una familia con la que varios nos vamos a identificar”, explicó la actriz.

Marañón da vida a “Nuri”, la tía de “Sol” (Naíma Sentíes), la protagonista, ya que a través de la mirada y cuestionamientos de una niña de siete años, se desarrolla la historia en un festejo de cumpleaños familiar.

“Me interesa mucho regresar al concepto de casa, de cómo nos habitamos, porque incluso si eres un vagabundo y no tienes casa, vas a buscar una esquinita o algo que te haga conectar con esa parte, que te dé consuelo. A mí me gusta mucho esa palabra, porque es “con-suelo”, que me parece que es buscar tierra, ese espacio de nuestra casa”, dijo la cineasta.