Después de casi una década de que los fans "Chicas Pesadas" aclamaran un reencuentro entre las estrellas originales de la película protagonizada por Lindsay Lohan, finalmente las peticiones fueron escuchadas, pues la pelirroja publicó un clip en redes sociales donde se le ve a lado de Amanda Seyfried y Lacey Chabert, actrices que dieron vida a Karen y Gretchen en el mencionado filme.

El hecho causó furor en redes sociales, plataformas en las que los usuarios decidieron replicar el clip, asegurando que esta había sido la mejor reunión del año, incluso compitiendo con bandas y actores de series y películas que este 2023 también decidieron darle una sorpresa a sus seguidores.

Karen de "Mean Girls" / TikTok: lindsaylohan

La protagonistas de Chicas Pesadas se reúnen

El motivo porque cual las protagonistas de "Chicas Pesadas" se reunieron fue con el objetivo de promocionar el Black Friday de una reconocida tienda de autoservicio, la cual sin duda alguna puso en marcha su ingenio para recrear algunas de las escenas más icónicas de la película con un aire publicitario bastante original.

Así, Walmart logró superar el video musical de Ariana Grande en el que retoma elementos de Mean Girls y de otras películas girly con el objetivo de darle un plus a su canción "Thank U, Next", en la cual incluso se anexaron pasos del baile original que protagonizan "las plásticas" en el festival de Navidad, algo que por supuesto no podía faltar en el enunciado clip publicitario, en el que también se incluyeron referencias como "fetch", "grool (genial y cool)" y Karen dando el clima, anunciando las mejores ofertas que estarán disponibles a partir del próximo miércoles, porque claro "los miércoles usamos rosa".

Incluso Gretchen retomó su icónica frase "es tan fetch" / TikTok: lindsaylohan

Regina George, la gran ausente en el reencuentro de Mean Girls

A pesar de que tres de las actrices principales de "Mean Girls" se reunieron en el video promocional de Walmart, la "abeja reina" de "las plásticas" no figuró en el elenco del clip, donde incluso hizo una breve aparición el actor Daniel Franzese, quien daba vida al chico que quería que le devolvieran "su camisa rosa".

Ante la ausencia de Rachel McAdams, quien dio vida a Regina George, los rumores sobre presuntas rivalidades entre Lindsay Lohan y la actriz de "Diario de una pasión" revivieron, pues poco después de que "Chicas Pesadas" se estrenara se empezó a hablar de que las actrices no se llevaban bien debido a que Lohan había comenzado a tenerle celos a la rubia, quien curiosamente se quedó con el papel que ella quería en la película.

Por un tiempo se rumoró que Lohan y McAdams tenían una rivalidad en la vida real / TikTok: lindsaylohan

De acuerdo con lo que la misma producción de la cinta ha estipulado, la elección se debió a que Lindsay Lohan venía de desenvolverse en papeles en los que siempre era la protagonista tierna, por lo cual, el hecho de darle un papel de villana podría resultar poco creíble para la audiencia, mientras que Rachel ya contaba con un precedente importante como "chica mala" en la película "Este cuerpo no es mío", donde dio vida a Jessica, una chica narcisista y manipuladora que termina aprendiendo una lección de vida por una pequeña trampa del destino.

