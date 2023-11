La canción de Marco Antonio Solís con la que Ana Bárbara lloró la ausencia de un amor

Fue en el disco “Los besos no se dan en la camisa” que Ana Bárbara lanzó en 1997 en donde incluyó una de las canciones más importantes de su carrera y con la que aún sigue triunfando en todo el mundo, la pieza en cuestión es “Cómo me haces falta” que fue escrita por el ídolo de multitudes Marco Antonio Solís “El Buki”.

En “Cómo me haces falta” Marco Antonio Solís da a conocer la tristeza que pena una persona tras perder al amor de su vida, de extrañar tanto a alguien que se siente que ya nada volverá a ser igual, razón por la que Ana Bárbara también le añade la interpretación especial que enamoró al público que reconoce su versión.

Pero así como lo hace Marco Antonio Solís, Ana Bárbara no se queda atrás, ya que se ha convertido a lo largo de los años en una de las mejores compositoras dentro de la música mexicana, piezas como “La jugada”, “Fruta Prohibida” y “En Realidad” la han llevado a recibir el nombramiento de la “Reina grupera” que hasta el momento avalan su talento dentro de la industria.

Altagracia Ugalde Motta, nombre real de Ana Bárbara nació y creció en Río Verde en San Lus Potosí, pero desde que era adolescente empezó su camino dentro del espectáculo, primero como modelo y después como cantante, hasta apoderarse del micrófono y tomar el estandarte de una de las mujeres más talentosas.

Todo el esfuerzo de Ana Bárbara ha rendido fruto y recientemente fue galardonada por su talento para componer canciones y también está por ser la ganadora de un Latin Grammy como mejor álbum de música ranchera por su producción “Bordado a mano”, en la contienda compite contra Christian Nodal y Majo Aguilar por mencionar algunas de las estrellas que se disputan el trofeo.

Además de que Marco Antonio Solís es el creador de una de las canciones de Ana Bárbara también es con quien compartió uno de los duetos que realizó la “Reina grupera” durante sus inicios en 1997, la pieza que cantan juntos lleva por nombre “Qué saben” y también forma parte del disco “Los besos no se dan en la camisa” y aunque es una bella melodía, en la actualidad pasa desapercibida por los fanáticos de ambos que ya no recuerdan la fusión que llevaron a cabo.

Si tu amor no sé

lo que voy a hacer.

Sólo vivo extrañándote,

y en mis horas añorándote.

La noche, tu foto y soledad,

es toda mi compañía.

Y me hacen sólo recordar,

lo triste de mi vivir.

Empiezo a sentir,

ganas de llorar.

De decirte siempre te he de amar,

que sin tí más ya no puedo estar.

Decirte, que el silencio es cruel,

cuando no hay una sonrisa.

Que es cierto, no hay amor infiel,

cuando se ama de verdad.

ESTRIBILLO:

Como me haces falta, como me haces falta,

la noche es quieta y se oye mi voz

te está llamando mi alma.

Como me haces falta, como me haces falta,

no aguanto más creo que partiré,

la soledad me espanta.

No quiero ver que mi vida se fue,

y tu haciéndome falta.

Decirte, que el silencio es cruel,

cuando no hay una sonrisa.

Que es cierto, no hay amor infiel,

cuando se ama de verdad.

ESTRIBILLO:

Como me haces falta, como me haces falta,

la noche es quieta y se oye mi voz

te está llamando mi alma.

Como me haces falta, como me haces falta,

no aguanto más creo que partiré,

la soledad me espanta.

Como me haces falta, como me haces falta.